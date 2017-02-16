Advocaat: "Beni en çok endişelendiren..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönerken, teknik direktör Dick Advocaat, maç sonu Bursaspor maçında olduğu gibi oyuncularının performansından memnun olmadığını söyledi.

Krasnodar deplasmanından mağlup dönen ve ikinci maç için dezavantajlı duruma düşen Fenerbahçe'de Dick Advocaat, 90 dakikayı değerlendirdi.

Oyuncularının performansından memnun olmadığını belirten Advocaat şunları söyledi:

"Beni en çok endişelendiren..."

Erken golü yememiz maç içinde bizim oyunumuzu değiştirmedi. Bu skor bence çok da kötü bir skor değil. Ancak bu akşam birçok oyuncumuz kafa olarak sahada değildi. İkinci maç bizim sahamızda olacak. Bu skoru kendi lehimize hala çevirebiliriz ancak beni en çok endişelendiren birçok oyuncumuzun sahada kafa olarak sahada olamamasıydı.

"Tek sorumlu Emenike mi!?"

Emenike bu akşam çok çabaladı ama olmadı. Her şeyi ondan beklemek doğru olmaz. Takım anlamında bu kadar zayıf kalmışken tüm sorumluluğu Emenike'ye yükleyemeyiz.

"Kasımpaşa maçında kadro değişebilir"

Cezalı oyuncularımız var. Daha çok şans hak eden oyuncularımız var. Dolayısıyla takım içinde bir değişiklik yapacaksak, bunun için ikinci maçı beklemeyebiliriz. İlk önce bu pazar oynayacağımız Kasımpaşa maçına konsantre olmalıyız.