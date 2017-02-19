Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Messi'ye tam 115 milyon euro!

Messi'ye tam 115 milyon euro!

Premier Lig kulüplerinden Manchester City gelecek sezon için ilk, belki de tek hedefini belirledi: Barcelona ve dünya futbolunun 1 numaralı yıldızı Lionel Messi.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.

Advocaat: "Benden iyisini bulurlarsa getirsinler"

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Advocaat: Benden iyisini bulurlarsa getirsinler

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yla golsüz berabere kaldı ve ligde hedeflerinin çok gerisinde kaldı.

Sarı Lacivertli takımın teknik direktörü Dick Advocaat, iyi motive olduklarını ancak sahaya istedikleri gibi yansıtamadıklarını ifade ederken şampiyonluğun artık çok zor olduğunu söyledi.

İşte Hollandalı teknik adamın açıklamaları;

"Bugün iyi oynamadık ama çok çalıştık, çabaladık. Tabii ki bu seviyede bu yeterli olmuyor.  Sezonun çok önemli bir dönemindeyiz ve üç önemli oyuncumuz bizimle değildi cezalarından dolayı. Belki de bu bizi etkiledi."

'3-4 oyuncumuzun yokuluğunu hissettik'

"Motivasyon olarak iyiydik ancak dediğim gibi bu yeterli olmuyor. 3-4 oyuncumuzun yokluğunu hissettik."

"Dün ve bugün oyuncularımızla toplantı yapıp bu haftanın ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Ancak bunu sahaya yansıtamadık. Şu anda şampiyonluk bizim için çok zor gözüküyor."

Advocaat'tan ayrılık açıklaması

Basın toplantısında da önemli açıklamalarda bulunan Advocaat, takımdan ayrılması ile ilgili sorulan soruya "Yönetim, benden daha iyi bir teknik direktör bulabilirse yerime getirebilir." cevabını verdi.

Tecrübeli teknik adam sözlerine şu şekilde mdevam etti:

"Mehmet Ekici gelseydi fark edebilirdi ancak çok farklı olmazdı. Bir oyuncuyla büyük değişiklikler olmaz. Biz buraya geldiğimizde bir çok şey için artık geç kalınmıştı ama tabii ki başarı veya başarısızlığın sorumlusu benim."

'Sözleşme için Mart ayını bekleyeceğim'

"Yönetimimiz eğer benden daha iyi bir hoca bulabileceğini düşünüyorsa, hemen getirsinler. Hep 'eğer, eğer, eğer' şeklinde konuşuyoruz. Sözleşme için Mart ayını bekleyeceğimi söyledim. Cevabımızı o zamana bırakalım."

Dilmen:

Dilmen: "Geberik 10 numara bulamadılar"

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe şampiyonluğu Saracoğlu çimlerine gömdü!

Fenerbahçe şampiyonluğu Saracoğlu çimlerine gömdü!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Advocaat: Benden iyisini bulurlarsa getirsinler

Advocaat: "Benden iyisini bulurlarsa getirsinler"

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Dilmen: Geberik 10 numara bulamadılar

Dilmen: "Geberik 10 numara bulamadılar"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi.
Van Persiede son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe şampiyonluğu Saracoğlu çimlerine gömdü!

Fenerbahçe şampiyonluğu Saracoğlu çimlerine gömdü!

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yla golsüz berabere kaldı ve taraftarını çıldırtan bir beraberlik aldı.
Advocaatın Krasnodardan istediği oyuncu ortaya çıktı!

Advocaat'ın Krasnodar'dan istediği oyuncu ortaya çıktı!

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Dick Advocaat bu maç öncesi, “Krasnodar’dan bir oyuncuyu Fenerbahçe’de görmek istiyorum ama bunu ancak haftaya açıklayabilirim” demişti. O oyuncunun Fedor Smolov olduğu öğrenildi.
Krasnodarın hocası sonuçtan memnun

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

Fenerbahçe karşısında 1-0'lık galibiyetle tur için küçük de olsa bir avantaj elde eden Krasnodar'da teknik direktör Igor Shalimov, 90 dakikayı değerlendirdi.
Hasan Aliden maç sonu itiraf!

Hasan Ali'den maç sonu itiraf!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, 1-0 mağlup oldukları Krasnodar maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kjaer: Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz

Kjaer: "Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz"

Fenerbahçeli tecrübeli oyuncu Simon Kjaer, Krasnopdar ile oynanan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Joseften maç sonu ilginç yorum!

Josef'ten maç sonu ilginç yorum!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, 1-0 kaybettikleri Krasnodar maçının 90 dakikasını değerlendirdi.
Fenerbahçenin yıldızından şok ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Krasnodar maçı öncesi FOXSports.com'a açıklamalarda bulundu.
Advocaattan sürpriz tercih!

Advocaat'tan sürpriz tercih!

Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında sahaya sürdüğü kadroyu, Bursa maçında bozmak istemiyordu. Ancak Van Persie’ye gelen ceza nedeniyle...
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Jelenadan Fenerbahçeye gönderme!

Jelena'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, olay yaratan paylaşımlarına devam ediyor....
Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe son 32 turunda Rusya takımı Krasnodar ile eşleşti. Fenerbahçe ile...
Derbi 90 değil, 53 dakika oynandı!

Derbi 90 değil, 53 dakika oynandı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, top 53 dakika oyunda kaldı....
Advocaattan Şenol Güneş açıklaması

Advocaat'tan Şenol Güneş açıklaması

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Advocaat, derbinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu....