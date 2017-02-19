Advocaat: "Benden iyisini bulurlarsa getirsinler"

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yla golsüz berabere kaldı ve ligde hedeflerinin çok gerisinde kaldı.

Sarı Lacivertli takımın teknik direktörü Dick Advocaat, iyi motive olduklarını ancak sahaya istedikleri gibi yansıtamadıklarını ifade ederken şampiyonluğun artık çok zor olduğunu söyledi.

İşte Hollandalı teknik adamın açıklamaları;

"Bugün iyi oynamadık ama çok çalıştık, çabaladık. Tabii ki bu seviyede bu yeterli olmuyor. Sezonun çok önemli bir dönemindeyiz ve üç önemli oyuncumuz bizimle değildi cezalarından dolayı. Belki de bu bizi etkiledi."

'3-4 oyuncumuzun yokuluğunu hissettik'

"Motivasyon olarak iyiydik ancak dediğim gibi bu yeterli olmuyor. 3-4 oyuncumuzun yokluğunu hissettik."

"Dün ve bugün oyuncularımızla toplantı yapıp bu haftanın ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Ancak bunu sahaya yansıtamadık. Şu anda şampiyonluk bizim için çok zor gözüküyor."

Advocaat'tan ayrılık açıklaması

Basın toplantısında da önemli açıklamalarda bulunan Advocaat, takımdan ayrılması ile ilgili sorulan soruya "Yönetim, benden daha iyi bir teknik direktör bulabilirse yerime getirebilir." cevabını verdi.

Tecrübeli teknik adam sözlerine şu şekilde mdevam etti:

"Mehmet Ekici gelseydi fark edebilirdi ancak çok farklı olmazdı. Bir oyuncuyla büyük değişiklikler olmaz. Biz buraya geldiğimizde bir çok şey için artık geç kalınmıştı ama tabii ki başarı veya başarısızlığın sorumlusu benim."

'Sözleşme için Mart ayını bekleyeceğim'

"Yönetimimiz eğer benden daha iyi bir hoca bulabileceğini düşünüyorsa, hemen getirsinler. Hep 'eğer, eğer, eğer' şeklinde konuşuyoruz. Sözleşme için Mart ayını bekleyeceğimi söyledim. Cevabımızı o zamana bırakalım."