Adı sır gibi saklanan golcü ortaya çıktı

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adı sır gibi saklanan ismin Mirallas olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin transferde sağ gösterip sol vurmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, bonservisi Everton’da olan Kevin Mirallas için çok ciddi girişimlerde bulunuyor. Belçika basınında yer alan haberde geçen sezonun ikinci yarısında Olympiakos'ta kiralık oynayan 30 yaşındaki Belçikalı futbolcu için Cocu'nun devreye girmesinin yeterli olacağı belirtildi.

Golcü özelliğinin yanı sıra her iki kanatta görev yapabilen Mirallas'ın önemli özelliklerinden biri de sürekli dikine oynamayı düşünmesi.