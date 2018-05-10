Adı Galatasarayla anılan yıldızdan transfer açıklaması

Galatasaray'ın izlediği iddia edilen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray scout ekibinin Jagiellonia - Legia Varşova maçında izlediği iddia edilen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, transferi hakkında konuştu.

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Galatasaray'ın kendisini izlediği haberlerinin hatırlatılması üzerine ''Beni kim nerede izliyor hiçbir fikrim yok. Bunlar daha sonranın planları. Şu an bizi Poznan'da önemli bir maç bekliyor. O maça odaklanmış durumdayım'' sözlerini kullandı.

Galatasaray scout ekibinin Lech Poznan - Jagiellonia maçını da stattan izleyeceği kaydedildi.

DÜNYA KUPASI KADROSUNDA!

Öte yandan 2018 Dünya Kupası'na katılacak Polonya Milli Takımı'nın kadrosu basına sızarken kadroda Przemyslaw Frankowski'nin de ismi geçti. Dünya Kupası kadrosunda yer alacak olan 23 yaşındaki futbolcunun takımı Jagiellonia ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.

4 yıldır Jagiellonia forması giyen Przemyslaw Frankowski, bu sezon ligde 29 maça çıkarken 4 gol ve 4 asist üretti.

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