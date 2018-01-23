Adeta kendi futbolcusu gibi ilgi gösterdi

Tecrübeli çalıştırıcı, Aslan’ın transfer hedefleri arasında yer alan Kayserisporlu Deniz Türüç’e adeta kendi oyuncuları gibi özel ilgi gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün Kayserispor deplasmanındaki mücadele sırasında kendi oyuncuları kadar rakip takımdan bir isme de özel ilgi gösterdi... Tecrübeli teknik adam, milli takımda görev yaptığı dönemden öğrencisi Deniz Türüç’e maç öncesinde özel zaman ayırdı. Sarı- Kırmızılılar’ın transfer gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcuya sarılan ve kısa bir süre sohbet eden Terim’in, karşılaşma sırasında da Deniz Türüç’ü takip etmesi yayıncı kuruluşun kameralarından kaçmadı.

Türüç, övgü yağdırmıştı

Deniz Türüç, 27 Mart 2017’de Moldova’yla oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli formayı giymişti. Genç orta saha oyuncusunu ilk kez A Milli Takım’a çağıran teknik direktör, Fatih Terim olmuştu. Fatih Terim’e olan hayranlığını saklamayan Deniz, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Fatih Terim efsane bir teknik direktör. Onunla birlikte çalışmak benim için büyük bir gurur. Küçükken her zaman Fatih Terim’i izler, onu takip ederdim” sözlerini kullanmıştı.