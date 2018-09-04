Adem Ljajic ilk 11e

Beşiktaş orta sahasının Bursaspor karşılaşmasındaki etkisiz görüntüsü sonrasında teknik ekip kadroda değişikliğe gidecek.

Süper Lig’de ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve bir mağlubiyetle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, özellikle önceki akşam Bursaspor karşısında ortaya konan futbol sebebiyle eleştirilmişti.

Teknik direktör Şenol Güneş’in kadro tercihleri ve yaptığı hamlelerin tartışıldığı dönemde tecrübeli hocanın, milli ara sonrasında ilk 11’de değişikliğe gitme kararı aldığı kaydedildi.

Başarılı hocanın, çok eleştirilen ve birbiriyle uyum sorunu yaşadığı gözlenen orta saha hattında 2 önemli değişiklik yapıp takımdaki etkisiz görüntüyü değiştirmeyi planladığı belirtildi.

Tecrübeli hocanın bu doğrultuda ilk adımı, 10 numara bölgesinde atması bekleniyor. Bursaspor karşısında orta sahayı; Oğuzhan Özyakup, Gary Medel ve Tolgay Arslan’ın üzerine kuran Şenol Güneş’in, yeni transfer Adem Ljajic’i 5. haftadaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sahaya sürmesi bekleniyor.

UEFA Uluslar Ligi’nde cuma günü Litvanya’yla ve pazartesi günü de Romanya’yla karşı karşıya gelecek Sırbistan Milli Takımı’nda görev yapacak olan 26 yaşındaki futbolcunun, bu karşılaşmaların ardından Beşiktaş’a katılıp sonrasında Yeni Malatya karşısında sahaya çıkması planlanıyor.

Atiba da geri dönüyor...

Orta sahada ilk değişikliği Ljajic’le yapacak olan Güneş’in, uzun süren yeni sözleşme pazarlığı sebebiyle takımının 2 yurt dışı kampını da kaçıran Atiba Hutchinson’ın da milli arada eksiklerini kapatması sonrasında Kanadalı oyuncuya da yer açması bekleniyor. Şenol hoca; Atiba ve Oğuzhan’ı birlikte görevlendirip önünde ise Adem Ljajic’i sahaya sürüp hem defensif hem de ofansif yönden daha etkili bir takım oluşturmayı hedefliyor.

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