Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.

Forvet bölgesini Burak Yılmaz ile güçlendiren Trabzonspor, kadrosunu bir yerli golcü daha güçlendirmek için harekete geçti. Takımdaki diğer hücumcular Hugo Rodallega ve Dame N’Doye’un performansından memnun olmayan Bordo-Mavililer’in hedefinde Kasımpaşa’nın 30 yaşındaki futbolcusu Adem Büyük var. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, Kasımpaşa’da kadro dışı kalan oyuncuyu, ligi yakından tanıması ve forvet dışında sol ve sağ kanatta da oynayabilmesi nedeniyle takımında görmek istediği kaydedildi.

N’Doye yolcu

Geçtiğimiz sezon Lacivert-Beyazlı forma ile 30 maça çıkan Adem, 13 gol ve 7 asist ile oynamıştı. Hocanın bu transferi istemesindeki bir başka neden de, Bordo-Mavililer’in Dame N’Doye planı... Senegalli futbolcunun ortaya koyduğu futboldan hiç memnun olmayan Karadeniz Fırtınası, 32 yaşındaki oyuncuyu sezonun devre arasında göndermeyi planlıyor. Eğer Trabzonspor, Adem Büyük transferinde mutlu sona ulaşırsa, N’Doye’un da takımdan ayrılması kesinleşecek.