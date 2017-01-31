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Adebayor resmen Başakşehir'de!

Ara transfer döneminde Beşiktaş'la da adı anılan Togolu yıldız forvet Emmanuel Adebayor, lig 2'ncisi Medipol Başakşehir'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adebayor resmen Başakşehirde!

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de kulüpler ve futbolcular arasındaki temaslar hızlandı.

Ocak ayında birçok kez Beşiktaş'la adı anılan, daha sonra ise Siyah Beyazlılar'ın Demba Ba'ya yönelmesiyle transferinden vazgeçtikleri Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir'le 1.5 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Sezon başı Crystal Palace ile yollarını ayıran Adebayor, serbest kalmış ancak kendisine takım bulamamıştı.

Dünya devlerinde oynadı

Monaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Real Madrid gibi kulüplerde forma giyen yıldız golcü, son olarak Togo'nun grup aşamasında elendiği Afrika Uluslar Kupası'nda 3 maçta da 90'ar dakika forma giydi ancak gol ya da asist yapamadı.

Sağlık kontrolünden geçti

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde bir dizi teste tabii tutulan Adebayor'un önce detaylı kan tetkikleri yapıldı. Daha sonra İç hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Genel Cerrahi gibi bir dizi testten geçen Adebayor'un kontrolleri akciğer grafisi, kardiyak testlerini ve batın ultrasonunu içerecek şekilde tamamlandı.Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı Emmanuel Adebayor, sağlık kontrolünden geçti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde bir dizi teste tabii tutulan Adebayor'un önce detaylı kan tetkikleri yapıldı. Daha sonra İç hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Genel Cerrahi gibi bir dizi testten geçen Adebayor'un kontrolleri akciğer grafisi, kardiyak testlerini ve batın ultrasonunu içerecek şekilde tamamlandı.

"Başakşehir'in projesi cazipti"

Adebayor, başkan Göksel Gümüşdağ ile birlikte konuştu. Başakşehir'in yeni transferi, "Başakşehir'le ilgili bana sunulan proje cazipti. Bu projenin geleceği ile ilgili ben de bir araştırma yaptım. Bundan dolayı bu takımın parçası olmak istedim. Ben de bu takımın parçası olduğum için mutluyum. Atacağım gollerle Başakşehir takımının ismini yukarılara çekmek istiyoruz." diyerek ilk açıklamasını yaptı.

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Adebayor hocamızın geçen seneden beri takip ettiği oyuncu. Herhalde Adebayor'un kalitesi ve oyunculuğu hakkında söylenecek bir şey yok. Özellikle Başakşehir Futbol Kulübü'nün hedefi doğrultusunda diğer futbolcular gibi Adebayor'un da katkı sağlayacağına inanıyorum. Hem Başakşehir için hem de Adebayor için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Başakşehir ailesine hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.

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