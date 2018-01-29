Obra'dan Melih'e tokat

Obra'dan Melih'e tokat

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Josef: "Hasan Ali kendini aştı"

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Adamsın Adebayor

Medipol Başakşehir'in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, Kardemir Karabükspor maçında attığı golü asker selamıyla kutlayarak, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Adamsın Adebayor

Medipol Başakşehir'in, Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın son golünü atan Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, golden sonra Mehmetçik'e destek vermek için asker selamı yaptı.

Mücadelenin 43. dakikasında şık bir vuruşla fileleri havalandıran Togolu yıldız, attığı golün ardından saha kenarına geldi ve asker selamı vererek, gol sevincini yaşadı.

Adebayor, asker selamı ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Medipol Başakşehirli futbolcular da maçın ardından tribünlere giderek, asker selamı verdi ve galibiyeti kutladı.

Adebayor, bu sezon ligde attığı gol sayısını da 9'a yükseltti.

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Başakşehir'den süper açılış

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Başakşehir'e büyük şok! Kupaya veda ettiler


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Adamsın Adebayor

Adamsın Adebayor

Medipol Başakşehir'in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, Kardemir Karabükspor maçında attığı golü asker selamıyla kutlayarak, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.
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