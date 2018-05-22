Açın sağı, Karsdorp geliyor

İtalya’ya giderek Roma’yla görüşen Beşiktaş yöneticilerinin Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp’u istediği ortaya çıktı. İtalyan ekibin sunulan kiralama teklifine olumlu baktığı öğrenilirken, transferin haziran ayının ilk günlerinde duyurulacağı aktarıldı.

TALİSCA DEĞİL KARSDORP

GEÇTİĞİMİZ hafta İtalya’nın başkenti Roma’ya giden Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi'nin, Roma kulübü ile görüşmelerinin bir numaralı maddesinin Talisca değil, sağ bek Rick Karsdorp olduğu ortaya çıktı. Şenol Güneş’in önüne konulan sağ bekler listesinden yer alan Karsdorp’u Siyah-Beyazlı kulüple iyi ilişkileri bulunan ve birçok Beşiktaşlı oyuncunun menajerliğini yürüten Kees Vos’un önerdiği bildirildi.

YENİ SEZONUN İLK TRANSFER OLACAK

UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri nedeniyle temmuzda sezonu açacak olan Siyah-Beyazlı yönetim de Güneş’in isteği üzerine elini çabuk tutmak için AS Roma’nın kapısını çaldı. Transfer komitesinden Umut Güner ve Ali Naibi, Roma Sportif Direktörü Monchi ile görüştü. Monchi’nin, kiralık formülü üzerine duran Siyah-Beyazlılar’ın teklifini olumlu karşıladığı öğrenildi. Daha sonra oyuncuyla da kısa bir görüşme yapan yönetimin, transferi haziran ayının ilk günlerinde duyurması bekleniyor.

14 MİLYON EUROYA ALDILAR

SEZON başında 14 milyon euroya Feyenoord’dan transfer edilen Hollandalı sağ bek, bu sezon sadece 1 maçta 82 dakika Roma forması giyebildi. 'Transfer sihirbazı' lakaplı Monchi’nin Roma’daki ilk transferlerinden olan 23 yaşındaki oyuncu, orta sahanın sağında da oynayabiliyor. Feyenoord’da gösterdiği performansla Hollanda Milli Takımı’na kadar yükselen Karsdorp, hızı ve pas istatistikleriyle ön plana çıkmış ve Feyenoord’un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Güneş