Açın sağ kanadı, sambacı geliyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezonda Gökhan Gönül ile rekabet edebilecek bir sağ bek arayışları devam ederken, gündeme yeni bir isim daha geldi.

Fransız basını siyah beyazlıların Lyon'da forma giyen Rafael da Silva'nın transferi için teklifte bulunduğunu yazdı.

L'Equipe, Lyon'da forma giyen sağ bek Rafael da Silva'nın transferi için Beşiktaş'ın teklifte bulunduğunu ve cevap beklediğini yazdı.

2015 yılında Manchester United'dan Lyon'a transfer olan Rafael Da Silva, geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'de 24 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.