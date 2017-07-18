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Barcelona'nın Sportif Direktörü Robert Fernandez, basın toplantısında yaptığı açıklamada Arda Turan mesajı verdi. Fernandez, Arda'nın transfer olacağı yönündeki haberleri bir nevi yalanlamış oldu.

Açıklama geldi! Arda ayrılıyor mu?

Sportif Direktör Robert Fernandez, teknik direktör Ernesto Valverde'yle birlikte medyanın karşısına çıktı. Kulübün herhangi bir oyuncusunu bırakma niyeti olmadığını ifade eden Fernandez, transfer çalışmaları hakkında ise şunları söyledi:

Barça'nın her zaman piyasayı ve en iyi oyuncuları takip etme zorunluluğu var ama harika bir takımımız var ve bunu geliştirmek gerçekten çok zor.

Verratti'nin takıma katılıp katılmayacağı üzerine gelen bir soruya ise "Sözleşmesi devam eden oyuncuları transfer etmek her zaman zordur" şeklinde yanıt verdi.

Ernesto Valverde: 'En iyi transferler zaten burada'

2017/18 sezon öncesi çalışmaları sürüyor ve antrenmanların ikinci haftasına girilirken oyuncular da ilk özel maça hazırlanıyor. Pazartesi sabahı Ciutat Esportiva'da yapılan antrenmandan sonra teknik direktör Ernesto Valderde sezonun ilk basın toplantısını düzenledi.

Teknik adam "Oyuncuların tatil dönüşü fiziksel durumlarından ve antrenmanlardaki çalışma ahlakı ve özverilerinden çok memnunum" dedi. Yeni transferler olup olmayacağının sorulması üzerine Valverde en iyi oyunculara sahip olduğunu şöyle açıkladı: "Zaten en iyi transferlere sahibiz."

Daha önce birçok kez ona karşı hocalık yapan Valverde, Messi için şunları söyledi:

"Messi'nin hocası olmak omzundaki yükü hafifletiyor çünkü rakip kulübedeyken onu nasıl durduracağınızı bulmanız gerek ve asla bunu yapacak sayıda yeterli oyuncunuz olmuyor."

Valverde sözlerine şu şekilde devam etti:

"Messi her şeyi iyi yapan, sonucu değiştiren bir oyuncu ve böyle de devam edecek. Hangi pozisyonda oynadığından bağımsız, her zaman sahanın rahat hissettiği ve oyuna doğrudan etki edebileceği alanlarında olmasını sağlamaya çalışacağız."

Valverde Barça'nın kendisiyle özdeşleşen oyun tarzına sadık kalacağını vurgulamasının yanı sıra Barça B'den A Takım antrenmanlara katılan isimlerin ritminden hoşnut olduğunu ve sezon boyunca onlardan yararlanmak istediğini belirtti.

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