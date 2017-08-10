Aboubakarla ilgili olay iddia!

Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe’yle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-Lacivertliler’in, Beşiktaş’ın transferini gerçekleştiremediği Vincent Aboubakar için devreye girdiği öne sürüldü. Yönetimin Porto ile temasa geçerek Kamerunlu golcüyle ilgili şartları sorduğu kaydedildi.

25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık geldiği Beşiktaş’ta 38 resmi maçta 19 gol kaydetmişti. Aziz Yıldırım, önceki akşam yaptığı açıklamada, “2 forvet alabiliriz” demişti. Aboubakar, kanatlarda da oynayabiliyor.