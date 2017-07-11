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Aboubakar'dan Beşiktaş'ı şok eden açıklama!

Porto ile idmanlara başlayan Vincent Aboubakar geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aboubakardan Beşiktaşı şok eden açıklama!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar, antrenmanlara katıldığı Porto'da önemli başarılar elde etmek istediğini söyledi.

Porto'nun kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Aboubakar, takım arkadaşlarının kendisini çok sıcak bir şekilde karşıladığını belirtti.

"Arkadaşlarımla yeniden antrenmana çıkmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullanan Kamerunlu golcü, yeni teknik direktör Sergio Conceicao’yu yakından tanımadığını belirtti.

Aboubakar, bu sezon Porto ile kupalar kazanmak istediğini ve şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

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