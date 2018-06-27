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Aboubakarda tek bir pürüz kaldı

BEŞİKTAŞ’TA forvet transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gönderilecek isimlerin başında gelen Negredo’nun taliplerinin her geçen gün artması Siyah-Beyazlı yönetiminin golcü arayışını hızlandırmasına neden oldu. Gündeme eski forvet Aboubakar geldi. Her konuda anlaşılan 26 yaşındaki Kamerunlu golcü devreye girerek Beşiktaş’a geri dönmek istediğini Porto’ya iletti. Portekiz ekibi de Siyah-Beyazlılar’ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul etti ancak satın alma opsiyonu konusunda sorun çıkardı.  Porto, Beşiktaş ile yapılacak kiralık sözleşmesinde 14 milyon euroluk satın alma opsiyonu bedelinin olmasını istiyor. Siyah-Beyazlılar bu rakamın 10 milyon euro olması konusunda oldukça ısrarcı.

26 gol 7 asist yaptı

İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. En kısa süre içinde bu transferin netlik kazanması bekleniyor. Vincent Aboubakar geçtiğimiz sezon Porto formasıyla ligde 28 maçta 15 gol atarken, 4 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen Aboubakar toplamda ise 43 maçta 26 gol attı ve 7 asist yaptı.

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