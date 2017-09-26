Aboubakar şov! Monacoyu fena avladı!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakipleri Monaco ile Porto, Fransa'da karşı karşıya geldi. Porto, Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar'ın iki gol attığı maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakipleri Monaco ile Porto, Fransa'da karşı karşıya geldi.

Mücadelede gol perdesi, 31. dakikada Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar'ın golüyle açıldı. Bu gol, il yarının da skorunu belirledi ve Porto, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Monaco, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Diakhaby çıkarken Carrillo girdi. 69. dakikada bir kez daha sahne alan Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı.

Mücadele son dakikalar oynanırken Layun, durumu 3-0 yaptı ve 90 dakikanın skorunu tayin etti.

Monaco, bu sonuçla 2 maçta aldığı 1 puanla grupta son sıraya düştü. Porto ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.