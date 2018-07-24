Aboubakar olmazsa o gelecek

Siyah-beyazlıların yeni sezon golcüsü Portekiz'den gelecek. Aboubakar'ı kiralamaya uğraşan yöneticiler, olumsuz yanıt alırsa yine Porto'dan Tiquinho'yu transfer edecek.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takıma yapılacak forvet takviyesi için çalışmalar dört koldan devam ediyor.

Bugüne kadar birçok isimle direkt ya da menajerler aracılığıyla temasa geçen Kartal, rotasını son günlerde Portekiz'e çevirmiş durumda.

Yönetimin elindeki listenin ilk sırasında Aboubakar yer alırken, ikinci sırada ise Kamerunlu yıldız ile aynı takımda (Porto) görev yapan Brezilyalı Tiquinho Soares olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan 3.5 milyon euro isteyen Aboubakar için Porto da 4 milyon euro kiralama bedeli talep etti.

Bu rakamları yüksek bulan yönetim B planı için düğmeye bastı.

BİRİ KİRALIK, BİRİ SATILIK

Başkan Fikret Orman'ın, Porto Başkanı ile yaptığı görüşme Aboubakar'ın dışında Tiquinho için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Orman'ın; 1.87 boyunda ve 27 yaşındaki Brezilyalı forvet için "Tiquinho için ne kadar bonservis istiyorsunuz?" sorusuna Portekiz ekibi başkanının henüz bir yanıt vermediği, ancak tecrübeli oyuncu için 8 milyon euro'dan aşağıya bir rakam düşünmediği belirtildi.

Siyah-beyazlıların Aboubakar'ı kiralamak yerine, Tiquinho'yu bonservisiyle almak için rotasını sambacıya kaydırdığı; iki Porto'lu forvetten birini bitireceği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların eski forvete Vincent Aboubakar, Porto formasıyla 105 resmi maçta 52 gol atarken, 14 de asist yaptı. Kamerunlu, Beşiktaş formasıyla da 38 resmi maçta 19 gol atarken, 4 de gol pası vermişti.

Brezilyalı forvet Tiquinho, kariyerindeki en çok golü Porto formasıyla attı. 51 resmi maçta 23 gol atan, 9 da asist yaparak 32 gole doğrudan katkı yapan sambacı; geçen sezon Porto'da 24 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.

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