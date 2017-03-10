Aboubakar gözünü rekora dikti

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü atan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Avrupa’da etkili bir performans sergiledi.

Avrupa kupalarında şimdiye dek 5 kez rakip fileleri havalandıran Aboubakar, bu kulvarda takımının en golcü ismi olarak öne çıktı. Kamerunlu oyuncu, Avrupa kupalarında attığı gollerle şimdiden Beşiktaş’ın tarihinde yer etmeyi başardı.

Quaresma’yı yakaladı

Aboubakar, Avrupa kupalarında rakip fileleri 5 kez havalandırarak siyah-beyazlı kulübün tarihinde önemli yer tutan Ricardo Quaresma’yı yakaladı. Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 2010-2011 sezonunda attığı 5 golle Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol kaydeden futbolcular arasında bulunan Quaresma ile aynı sayıya ulaştı.

Demba Ba’nın rekoruna göz dikti

Siyah-beyazlı oyuncu, Quaresma’nın rekorunu egale etmesinin ardından gözünü Demba Ba’nın unvanına çevirdi.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş’ta forma giyen ve devre arasında takıma geri dönen Demba Ba, ilk döneminde Avrupa kupalarında 8 gol kaydederek bir sezonda en çok gol atan siyah-beyazlı oyuncu olmuştu.

Gollerin yüzde 33,3’ü Aboubakar’dan

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında toplam 15 gol atarken, bunların 5’ini Aboubakar ile buldu.

Siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa’da şu ana dek takımına yüzde 33,3’lük bir katkı verdi.

Beşiktaş, Kamerunlu forvetinin gol attığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.

Üst üste iki maçta gol attı

Aboubakar, ayrıca üst üste iki maçta fileleri havalandırmayı bildi. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ekibiyle İstanbul’da yaptığı karşılaşmada gol sevinci yaşayan Vincent Aboubakar, son 16 turundaki ilk maçta Olympiakos karşısında da gol buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde takımının Napoli’yi 3-2 yendiği maçta iki kez sonuca giden Aboubakar, İstanbul’daki 3-3’lük Benfica karşılaşmasında da bir gol attı.

AA