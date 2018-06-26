Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

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Süper Lig'den talibi var

Süper Lig'den talibi var

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Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

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Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

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Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Kasımpaşalı oyuncu ile anlaşan G.Saray, kulübünün 5 milyon euroluk teklifini kabul etti ancak, Aslan’ın ödemeyi 5 taksitte yapmak istemesi sorun oldu.
Josef de Souza'da son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.

Aboubakar Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 1 yıllığına kiralanması için Porto ile prensip anlaşmasına vardı.

Aboubakar Beşiktaşa dönüyor

Tek pürüz, satın alma opsiyonu. Satın alma opsiyonu Beşiktaş'ın istediği seviyeye gelirse Aboubakar kampa katılacak.

CENK TOSUN’DAN ABOUBAKAR PAYLAŞIMI

Beşiktaş’ın Aboubakar’ın kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya varmasının ardından siyah-beyazlıların eski golcüsü Cenk Tosun’dan da paylaşım geldi. Everton’da forma giyen Cenk, Aboubakar’la birlikte Beşiktaş günlerinden bir fotoğrafını paylaşarak, "Şampiyon Beşiktaş, Hadi İnşallah" notunu düştü.

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