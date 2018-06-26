Aboubakar Beşiktaşa dönüyor

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 1 yıllığına kiralanması için Porto ile prensip anlaşmasına vardı.

Tek pürüz, satın alma opsiyonu. Satın alma opsiyonu Beşiktaş'ın istediği seviyeye gelirse Aboubakar kampa katılacak.

CENK TOSUN’DAN ABOUBAKAR PAYLAŞIMI

Beşiktaş’ın Aboubakar’ın kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya varmasının ardından siyah-beyazlıların eski golcüsü Cenk Tosun’dan da paylaşım geldi. Everton’da forma giyen Cenk, Aboubakar’la birlikte Beşiktaş günlerinden bir fotoğrafını paylaşarak, "Şampiyon Beşiktaş, Hadi İnşallah" notunu düştü.