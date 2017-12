Abdurrahim Albayraktan Fatih Terim mesajı

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'in yeniden takımın başına gelmesinin ardından sosyal medyadan destek mesajı paylaştı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim oldu! Terim, sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweet'le duyurdu... Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Bu mesaj sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar üzerinde büyük bir heyecan yaratırken akıllara direk Abdurrahim Albayrak geldi.

Galatasaray eski yönetici Albayrak mesajında, " Oh be oh be. Şimdi güzel olacak. AY LAV YU" ifadelerine yer verdi.