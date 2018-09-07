Abdurrahim Albayrak patladı: "Bundan sonra kimseye yok"

Galatasaray yönetimi sezon sonuna kadar futbolcu ücretlerini artırmama kararı aldı.

GEÇTİĞİMİZ günlerde Rodrigues’in yıllık ücretini 550 bin euro artıran Galatasaray Yönetimi yeni bir karar aldı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak sezon sonuna kadar futbolcu ücretlerinde iyileştirme yapılmayacağını belirtti. Ücretinde artış yapılması beklenen Sinan Gümüş’ün ve diğer futbolcuların durumuna sezon sonunda bakılacak. Devam edilmesi düşünülen oyuncular için uygun görülürse iyileştirme olacak. Sarı-Kırmızılı takımda şu anda en yüksek ücreti 3 milyon 850 bin euro ile Feghouli alıyor. Yeni transfer Ömer Bayram ise 500 bin euroluk maaşla an az kazanan oyuncu durumunda.

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