Volkan Demirel alarmı!

Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.

Abdurrahim Albayrak: "Başkanlık için hazırlanıyorum"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu açıkladı.

Abdurrahim Albayrak: Başkanlık için hazırlanıyorum

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk oldu.

Tudor 4 hoca adayımdan biriydi

Sarı-Kırmızılılar'ın İgor Tudor transferiyle ilgili konuşan Albayrak, "Kulüplerin birbirlerine ihtiyacı var. Binlerce antrenör var. Ama bir tane Karabükspor var. Ben dostluklardan yanayım. Bence İgor Tudor'un alınması doğru olmadı. Bir başka kulüpte çalışan, birkaç gün sonra maçı olan bir teknik direktörü ben almazdım. Tudor hoca adaylarımdan biriydi ama ben bu şekilde almazdım" ifadelerini kullandı.

Başkanlık için hazırlık yaptığını da söyleyen Albayrak, 4 hoca adayının olduğunu söyledi.

Dursun Özbek'i reddettim

Albayrak, Dursun Özbek'in yönetime girmesi için teklif yaptığını ancak hedefinin bundan sonra başkanlık olduğu için kendisini reddettiğini söyledi.

Galatasaray'a ağır darbe!

Galatasaray'a ağır darbe!

Bruma neden kadroda yok? İşte gerçekler...

Bruma neden kadroda yok? İşte gerçekler...

Podolski imzayı attı!

Podolski imzayı attı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Abdurrahim Albayrak: Başkanlık için hazırlanıyorum

Abdurrahim Albayrak: "Başkanlık için hazırlanıyorum"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu açıkladı.
Galatasaraya ağır darbe!

Galatasaray'a ağır darbe!

Galatasaray, yeni teknik direktörü Igor Tudor'un ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Bruma neden kadroda yok? İşte gerçekler...

Bruma neden kadroda yok? İşte gerçekler...

Galatasaray'da sezonun flaş ismi Bruma Çaykur Rizespor maçı kadrosua alınmadı. Portekizli futbolcunun Rize deplasmanına neden götürülmediği ortaya çıktı.
Podolski imzayı attı!

Podolski imzayı attı!

Galatasaray, Podolski'nin Japonya'ya transferinde son noktayı koydu ve Alman futbolcuyu sezon sonunda geçerli olmak üzere Vissel Kobe'ye sattı.
Igor Tudordan beklenmedik kadro!

Igor Tudor'dan beklenmedik kadro!

Sneijder ve Eren Derdiyok, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Bruma ve sakatlığı bulunan Carole da kadroya dahil edilmedi.
Hamit Altıntop: Oynamak istemiyordum ancak...

Hamit Altıntop: "Oynamak istemiyordum ancak..."

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hamit Altıntop, Alman basınına konuştu. Hamit, Galatasaray'da kendisine inanmadığını bu yüzden oynamak istemediğini söyledi.
Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

Igor Tudor'un imza töreni sırasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş maçının pazartesi gününe alınmasına büyük tepki gösterdi.
Tudordan yönetime: Sabri hala oynuyor mu?

Tudor'dan yönetime: "Sabri hala oynuyor mu?"

Galatasaray’ın yeni hocası Igor Tudor bugün Florya’da akşam yapılacak idmana çıkmadan önce yöneticilerle bir araya geldi.
Sneijder, Tudor hakkında ilk kez konuştu!

Sneijder, Tudor hakkında ilk kez konuştu!

Wesley Sneijder, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında ilk kez konuştu.
Galatasaray Igor Tudoru KAPa bildirdi!

Galatasaray Igor Tudor'u KAP'a bildirdi!

Galatasaray'da Igor Tudor dönemi resmen başladı. Sarı-Kırmızılılar, Hırvat teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Lassana Diarrada son dakika!

Lassana Diarra'da son dakika!

Galatasaray'ın çok isteyip kadrosuna katamadığı Lassana Diarra, Marsilya'dan ayrılıyor....
Karşınızda yeni 10 numara

Karşınızda yeni 10 numara

Sakatlık problemi yaşayan Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Selçuk İnan’ın yerlerine Garry Rodrigues, Martin Linnes ve Tolga...
Galatasarayda FETÖ operasyonu!

Galatasaray'da FETÖ operasyonu!

Galatasaray’ın gelecek ay yapılacak Mali Genel Kurul’unda FETÖ soruşturmasında adları geçen Hakan Şükür, Arif Erdem, Şahabettin Harput...
Nazifoğlundan teknik direktör açıklaması!

Nazifoğlu'ndan teknik direktör açıklaması!

Galatasaray'da Riekerink'in gideceği yönündeki haberlere sarı kırmızılı takımın yöneticisi Levent Nazifoğlu'ndan açıklama geldi....
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Ergin Atamandan ayrılık açıklaması

Ergin Ataman'dan ayrılık açıklaması

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, sezon sonu takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere cevap verdi....