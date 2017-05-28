Abdullah Avcıdan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş ile şampiyonluk yarışını 33 hafta sürdüren Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, canlı yayına bağlandı. Avcı, Beşiktaş'ı tebrik ederken çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Avcı'nın açıklamaları:

"Beşiktaş gibi büyük bir kulüple 33 hafta yarışmak, yarısında lider olmak büyük başarı. Şampiyonu tebrik ediyorum. Son 2 senedir hiç 4.'lükten düşmedik. Puan ortalamamızdan düşmedik. Benim için değerli olan oyunumuzu geliştirerek devam ettik. Sezon başında Fenerbahçe ve Bursaspor'u yenmemiz öz güven kattı ve yol haritamızı belirledi. Devre bittiğinde ligin namağlup takımıydık."

'Üzerine koyarak gideceğiz'

"Gelişerek gidiyoruz önümüzdeki sene bu bizim için yeterli olmayacak, üzerine koya koya gideceğiz. Tespit ettiğimiz genç ve tecrübeli oyuncular var. Önümüzdeki senenin planını yapmış durumdayız. "

Cengiz Ünder övgüsü

"Takımımdan bir oyuncuyu yılın karmasına koysam, alt ligden gelip bu sezon 45-46 maça çıkan Cengiz Ünder'i koyardım. Emre Belözoğlu, son 50 senede Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu. Başka biri."