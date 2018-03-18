Abdullah Avcı: "Attığımız gol çalıştığımız bir pozisyon"

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından kısa bir açıklama yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada doğru oyunu sergilediklerini söylerken, şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

Attıkları golü çalıştıklarını söyleyen Avcı ''Oyun planı, disiplini, taktiği ligin iki oyun oynayan, kendi oyunlarını rakiplerine kabul ettiren bir oyundu. Özellikle Beşiktaş takımının hücum anlamında çok iyi organizasyonlar var. Merkezi çok iyi kullanan bir takım. Bir özellikle merkezi kapalı tutmak, onları kenarlara yönlendirmek istedik. 30 orta yapmışlar, bu 30 ortanın 4 tanesine vurdular. Oyun ilk 45 dakika tamamen istediğimiz gibiydi. Attığımız gol çalıştığımız bir pozisyon'' ifadelerini kulandı.

Başarılı teknik adam ikinci yarıda da iyi mücadele ettiklerini belirtip, ''İkinci yarı başka bir senaryo vardı. 35 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Bugün doğru cevaplar verdik. Eksik olmamıza rağmen fazla mesafe kat ettik. Bugün seyircimize teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa oynuyorsak savunma yapmayı bileceksiniz, taraftarınız sizinle olacak'' dedi.

Şampiyonlukla ilgili de konuşan Abdullah Avcı ''Yarış devam ediyor, onlar adına da devam ediyor. Bizim adımıza da devam ediyor. Geçen haftanın kaybedeniydik, bu haftanın kazanannıyız. Dört takımın arasında yarışın devam edeceğini düşünüyorum. Herkes her yerde kaybedebiliyor'' dedi.