Abdülkadir Ömür için reddedilemeyecek teklif

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e teklif üzerine teklif yağıyor.

19 yaş altı milli takımı ile Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Abdülkadir ile İngiliz ekiplerinin yanı sıra Benfica'nın da talip olduğu bildirildi.

Bordo mavili ekibin altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu için Leicester ve Everton'dan sonra Portekiz ekibinin de resmi teklifte bulunduğu kaydedildi.

Benfica'nın uzun süredir yakından takip ettiği Abdulkadir için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibinin Portekiz kulübünden gelen bu cazip teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

beinsports