Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

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Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.

Abdülkadir Ömür için reddedilemeyecek teklif

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e teklif üzerine teklif yağıyor.

Abdülkadir Ömür için reddedilemeyecek teklif

19 yaş altı milli takımı ile Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Abdülkadir ile İngiliz ekiplerinin yanı sıra Benfica'nın da talip olduğu bildirildi.

Bordo mavili ekibin altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu için Leicester ve Everton'dan sonra Portekiz ekibinin de resmi teklifte bulunduğu kaydedildi.

Benfica'nın uzun süredir yakından takip ettiği Abdulkadir için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibinin Portekiz kulübünden gelen bu cazip teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

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