Aatiftan Konyaspora söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.

Transfer döneminde kadrosuna kanat takviyesi yaparak Fofana’yı alan Atiker Konyaspor, Fenerbahçe’den Aatif için de büyük mesai harcamıştı. Fakat Sarı-Lacivertliler, 10 numara takviyesi yapamadığı için Aatif da çok istemesine rağmen bu transfer son anda yatmıştı. Ancak Yeşil-Beyazlılar, Faslı yıldızdan vazgeçmiş değil.

Konyaspor, başarılı oyuncudan bu transferi gerçekleştirebilmek adına sezon sonu için söz aldı. Fenerbahçe’de UEFA kadrosuna dahil edilen Aatif’a yaz transfer dönemi işaret edilerek, “Eğer Fenerbahçe’den ayrılma durumun olursa biz sana yine talibiz. İlk bizimle görüş” mesajı verildi. 29 yaşındaki futbolcunun da Konyaspor’un bu talebine olumlu karşılık verdiği ifade edildi.

Herkes peşinde!

Bursaspor ve Çaykur Rizespor’un da devre arasında kadrosuna katmak için çok uğraştığı Aatif’in, bu gelişmeler üzerine yazın Fenerbahçe ile bağlarını koparması durumunda Atiker Konyaspor’la sözleşme imzalamasına kesin gözle bakılıyor.