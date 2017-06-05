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Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Aatif'ı takımında görmek istediğini açıkladı.

Aatifı istediğini resmen açıkladı!

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Aatif'ı takımında görmek istediğini açıkladı.

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın sunduğu Mixed Zone programında konuşan başarılı teknik adam, söze sezon değerlendirmesiyle başladı. Antalyaspor'un bu sezonki performansını şampiyonlukla eş değer olarak nitelendiren deneyimli hoca, "2 puanda göreve geldik. Eto'o taraftarla iddiaya girdiği zaman onu idmanda yanıma çağırdım ve takımı bu şekilde sahiplendiği için, inandığı için teşekkür ettim. O maç Rize ile berabere kalmıştık. Sonrasında Beşiktaş'a yenildik ama ben o gece bu başarıyı hissettim" dedi.

'Her şeyi yaptık ama'

Avrupa'ya gitmek için her şeyi yaptıklarını ifade eden Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz üzerimize düşeni yaptık. Son 4 maçımızı kazanmamız gerekiyordu, bunu başardık da. Takım olarak çok iyi bir uyum yakaladık. 5. bitirdik ama Başakşehir kazanamadığı için Avrupa'ya gidemedik. Şansal abi o ayrılık iddiasını nereden duydu bilmiyorum ama bu türk konulara cevap vermeme bile gerek yok. Çünkü sözleşmem devam ediyor. Ben burada mutluyum, gayet huzurlu çalışıyorum. Sezon bitti hala Antalya'dayım. Transferler için çalışıyoruz. Ayrılık falan yok."

'Yekta'yı uzattık'

"Yekta'nın kontratı bitiyordu, ancak sözleşmesinde bir madde var, belli maç oynarsa otomatik uzuyor. Biz de uzamasını istiyorduk zaten. Takıma faydalı olacak bir oyuncu. Serdar Özkan'la yollarımız ayrıldı. En çok Motta'nın ayrılmasına üzüldüm. Yönetim de ben de kalması için çok uğraştık, ancak başaramadık. Ülkesine gitmesi gerekiyor, ailevi sorunları devam ediyor malesef."

'İş yönetimlerde'

"Aatif, Türkiye'ye bizim getirdiğimiz bir oyuncu. Şu anda da transfer listemizdeki isimler arasında. Onun gibi bir oyuncuyu isterim tabii ki. Ancak iş yönetimlerde. Yönetime söyleriz, alırsalar seviniriz. Kasımpaşa'daki Castro ve Titi için ise şu anlık bir şey söyleyemem. Önce kulüpleriyle görüşsünler. Eğer anlaşamazsalar biz bakarız."

'Eto'o bir yere gidemez'

Samuel Eto'o hakkındaki görüşlerini de aktaran başarılı hoca, "Eto'o'yla ilgili haberler çıkmaya devam ediyor. Ancak Eto'o bir yere gidemez. Çünkü Antalyaspor'la sözleşmesi devam ediyor. Eğer yönetim izin verirse gidebilir, fakat şu anda öyle bir şey yok. Eto'o bu takımın kaptanı ve en değerli oyuncularından biri. Burada da çok mutlu. Gelecek sezon planlarımı o varmış gibi yapıyorum" dedi.

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