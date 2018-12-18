'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, Beşiktaş’ın radarına girdi. Milli eldiveni bedava bırakmak istemeyen bordo-mavililer, siyah-beyazlılardan eski kalecileri Tolga Zengin’i talep etti. İki tarafın derbinin ardından konuyu gündeme getirdiği öğ
İtalyan devi, Trezeguet için geliyor

İtalyan devi, Trezeguet için geliyor

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Instagram'ın yeni gözdesi!

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Aatif'a talip var

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Aatifa talip var

Yeşil-Beyazlılar’ın hocası Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’deki vazgeçilmezi olan Faslı yıldızla görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Sarı-Lacivertli takımda kadro dışı durumda bulunan ve devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözle bakılan Konya, Fenerbahçe’nin vereceği kararı bekliyor.

Oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmayı planlayan İç Anadolu ekibinin Aatif’a ise takımında kazandığı 1.4 milyon Euro’nun altında bir kontrat yapmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

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