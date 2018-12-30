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Aatif ve Dirar'dan şok tavır

Fenerbahçe'de Aatif ve Nabil Dirar'ın affedilmelerine rağmen takımdan ayrılmayı düşündükleri iddia edildi.

Aatif ve Dirardan şok tavır

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, yaralarını sarmaya kadro dışı bırakılan oyuncuları affederek başladı. Yönetimden transfer isteyen teknik direktör Ersun Yanal aynı zamanda Dereağzı'nda çalışan oyuncuların da kampa katılmasını istedi. Yanal'ın raporunu değerlendiren yönetim, 4 futbolcudan ikisine af çıkardı.

Faslı yıldızlar Nabil Dirar ile Aatıf Chahechouhe'nun yeniden takıma katılmasına karar verildi. Rize maçından sonra yönetim tarafından kadro dışı bırakılan iki oyuncu için Başkan Ali Koç ağır ithamlarda bulunmuş ancak hem Dirar hem de Aatıf kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmemişti. 2 Ocak'ta Samandıra'da toplanıp 3 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampına katılacak Faslı oyuncuların, af kararına rağmen mutlu olmadıkları ve takımdan ayrılmak istedikleri belirtiliyor.

Volkan bekliyor Ozan gidiyor

Fenerbahçe'nin de planladığı transferleri gerçekleştirebilmek için yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor. Ersun Yanal, özellikle ikinci yarıda faydalanmak istediği Dirar'ın takımda kalmasını istese de, asıl tepkileri yönetime olan Faslı oyuncular kendilerine kulüp arıyor. Aynı dönemde kadro dışı bırakılan kaptan Volkan Demirel ve Dereağzı'nın müdavimi Ozan Tufan'la ilgili olarak ise henüz bir gelişme yok. Dubai'de tatil yapan Volkan Demirel'in kamuoyu önünde af dilemesi hâlinde affedileceği bilinen bir durum. İlk olarak Aykut Kocaman sonrasında Phillip Cocu tarafından kadro dışı bırakılan, Ozan Tufan'ın ise Samandıra'ya dönmesi mümkün görünmüyor. Fenerbahçe'nin üzerini çizdiği kayıp yıldız, Alanya'yla anlaşmaya yakın.

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