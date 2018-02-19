9 kırmızı kartın çıktığı çılgın maç!

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Brezilya'da oynana Vitoria-Bahia maçında Bahia'nın 50. dakikada attığı golden sonra olay çıktı.

Vinicius Barbosa'nın penaltıdan kaydettiği golün ardından tribünlere hareket yapması sonucunda sahada kavga çıktı.

Karşılaşmanın hakemi Vitoria'dan 3, Bahia'dan 4 oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında ise Vitoria'dan 2 futbolcu daha kırmızı daha gördü ve ev sahibi ekip sahada 6 kişi kaldı. Vitoria'nın 6 kişi kalması sebebiyle mücadele tatil edildi.

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