80 milyon Euro karşılığında Chelseade

Athletic Bilbao'nun kalecisi Kepa Arrizabalaga resmen Chelsea'ye transfer oluyor. Bask ekibi, İngiliz devinin İspanyol kalecinin serbest kalma bedelini ödediğini duyurdu.

Athletic Bilbao'nun kalecisi Kepa Arrizabalaga, resmen Chelsea'ye transfer oluyor.

Bask ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sözleşmesi 2025 yılında bitecek İspanyol kaleci için belirlenen 80 milyon euroluk serbest kalma bedelinin Chelsea tarafından yatırıldığı duyuruldu.

İngiliz ekibinin 23 yaşındaki file bekçisinin transferini kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken Maviler'in birinci kalecisi konumunda olan Thibaut Courtois'nın da artık Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

23 yaşındaki Arrizabalaga, altyapısından yetiştiği Bilbao ile 2014 yazında resmi sözleşme imzalamıştı.

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