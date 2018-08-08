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Milan'a süper haber

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Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

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4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

80 milyon Euro karşılığında Chelsea'de

Athletic Bilbao'nun kalecisi Kepa Arrizabalaga resmen Chelsea'ye transfer oluyor. Bask ekibi, İngiliz devinin İspanyol kalecinin serbest kalma bedelini ödediğini duyurdu.

80 milyon Euro karşılığında Chelseade

Athletic Bilbao'nun kalecisi Kepa Arrizabalaga, resmen Chelsea'ye transfer oluyor.

Bask ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sözleşmesi 2025 yılında bitecek İspanyol kaleci için belirlenen 80 milyon euroluk serbest kalma bedelinin Chelsea tarafından yatırıldığı duyuruldu.

İngiliz ekibinin 23 yaşındaki file bekçisinin transferini kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken Maviler'in birinci kalecisi konumunda olan Thibaut Courtois'nın da artık Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

23 yaşındaki Arrizabalaga, altyapısından yetiştiği Bilbao ile 2014 yazında resmi sözleşme imzalamıştı.

Real Madrid, Chelsea'nin yıldızını kaptı

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80 milyon Euro karşılığında Chelseade

80 milyon Euro karşılığında Chelsea'de

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