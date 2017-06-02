RvP'den yine aynı bahane!

RvP'den yine aynı bahane!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.
Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

İlk olarak Portekiz’in yolunu tutan Beşiktaş’ın patronu, Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile masaya otururken, bir sonraki satıştan pay ve 6 milyon Euro teklif etti. Ardından Hırvatistan’a geçen Orman, stoper Domagoj Vida ve menaceriyle bir araya geldi
Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Liverpool yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

CAS, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer yasağını onayladığını açıkladı.
Gomis'in maliyeti belli oldu

Gomis'in maliyeti belli oldu

Bafetimbi Gomis’le prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Galatasaray, artık Fransız yıldızın kulübü Swansea ile ödeme takvimi konusunu görüşüyor. İngilizler’in bonserviste indirime gittiği, taksit seçeneğini de kabul ettiği belirtiliyor.
Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Manchester City, Benfica'nın kalecisi Ederson'u 40 milyon Euro'ya transfer etti.
Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de, sezon başında Al Ahli takımından kiralanan Moussa Sow'la yollar zorunlu olarak ayrılıyor.
Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Caner Erkin'i bonservisini satın aldı.

7 verdiler, Beşiktaş 10 istiyor!

Marcelo’nun bonservisine 7 milyon Euro öneren Lyon’a, “10 milyon Euro’nun altında hiçbir teklif için masaya oturmayız” cevabı verildi.

7 verdiler, Beşiktaş 10 istiyor!

Siyah-beyazlı formayla oldukça başarılı bir sezon geçiren Marcelo'yu kadrosuna katmak isteyen Lyon'a Beşiktaş'tan ret cevabı geldi.

Yönetim, Brezilyalı stopere 7 milyon Euro değer biçen Fransız kulübüne, "Oyuncumuzun performansından memnunuz. Uzun yıllar birlikte çalışma düşüncesindeyiz. 10 milyon Euro'nun altında hiçbir teklif için masaya oturmayız" yanıtı verdi. Asbaşkan Umut Güner, Lyon'un yanı sıra iki kulübün daha ilgilendiği Marcelo için, "Bizim için değerli bir isim. 5-7 milyon gibi rakamlar geçiyor. Ancak bunları kabul etmemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.

3 yıldız imzayı atıyor!

3 yıldız imzayı atıyor!

Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde!

Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde!

Beşiktaş'a transferde fırsat doğdu! Demba Ba...

Beşiktaş'a transferde fırsat doğdu! Demba Ba...


 

Sabah

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3 yıldız imzayı atıyor!

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Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde!

Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde!

Almanya basınında Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgi bir transfer iddiası yer aldı.
7 verdiler, Beşiktaş 10 istiyor!

7 verdiler, Beşiktaş 10 istiyor!

Marcelo’nun bonservisine 7 milyon Euro öneren Lyon’a, “10 milyon Euro’nun altında hiçbir teklif için masaya oturmayız” cevabı verildi.
Beşiktaşa transferde fırsat doğdu! Demba Ba...

Beşiktaş'a transferde fırsat doğdu! Demba Ba...

Beşiktaş’a bonservisini almak istediği Demba Ba’da elini oldukça güçlendirecek bir fırsat doğdu.
Beşiktaşlı futbolcu ifadeye çağrıldı!

Beşiktaşlı futbolcu ifadeye çağrıldı!

Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Dusko Tosic Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gördükten sonra sahaya yasak olmasına rağmen girdiği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

İlk olarak Portekiz’in yolunu tutan Beşiktaş’ın patronu, Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile masaya otururken, bir sonraki satıştan pay ve 6 milyon Euro teklif etti. Ardından Hırvatistan’a geçen Orman, stoper Domagoj Vida ve menaceriyle bir araya geldi
İşte Beşiktaşın Şenol Güneş planı!

İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı!

Başkan Fikret Orman mevcut sözleşmesindeki 1 senelik uzatma opsiyonu kullanılan Şenol Güneş ile bir araya gelerek, 2+2 veya 2+1 yıllık yeni kontrat teklif edecek.
Oğuzhan Özyakuptan Robin van Persie açıklaması

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İtalyan devinden Tolgay'a 5 milyon euro

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Harekat bugün resmen başlıyor!

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Başkan Fikret Orman ile yöneticiler; Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Vincent Aboubakar'ın bonservis konusunu çözmek için...