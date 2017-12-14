Bavullarını toplamaya başladı

Bavullarını toplamaya başladı

Aykut Kocaman, Van Persie’yi Adana’ya götürmeyerek, “Planlarımda yoksun” mesajını net bir şekilde verdi. Eski takımı Feyenoord’un çok istediği tecrübeli oyuncu ayrılık hazırlıklarına başladı.
G.Saray'da yedek kulübesi değişiyor

G.Saray'da yedek kulübesi değişiyor

Galatasaray Yönetimi’nin yedek kulübesini güçlendirmek adına transfer etmeyi düşündüğü isimler arasında, Düsseldorf’tan Kaan Ayhan, Kayseri’den Deniz Türüç ve Aytemiz Alanya’dan Emre Akbaba var.
Stoch'un yüzü bir türlü gülmüyor

Stoch'un yüzü bir türlü gülmüyor

Fenerbahçe’de yıllarca bekleneni veremeyen Stoch sonunda Slavia Prag’a transfer olmuştu. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun Çekya’daki macerası da iyi gitmiyor.
Gündem yeniden Fellaini

Gündem yeniden Fellaini

Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyet önümüzdeki günlerde transfer zirvesinde bir araya gelecek.
Arda haberleri doğru mu? Açıkladı

Arda haberleri doğru mu? Açıkladı

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Arda Turan transferi hakkında, yalan değil külliyen yalan dedi.
Talisca için 20 milyon euro verdiler

Talisca için 20 milyon euro verdiler

Çin'in Beijing Guoan takımı, Beşiktaş'ta üstün performans gösteren Talisca için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Amiri bombası

Amiri bombası

Premier Lig kulüpleri, Hoffenheim'ın genç Afganistanlı orta sahası için harekete geçti. İstenen bonservis ise tam 25 milyon euro!
Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Cenk Ergün, Beşiktaş maçında yediği hatalı golle tepki çeken Uurguaylı kaleciyle görüşecek ve performans düşüklüğünün nedenlerini soracak.

6 aylığına Süper Lig devine geliyor

Maddi olarak kötü bir sürece giren Antalyaspor, Eto'o'yu devre arasında Fenerbahçe'ye gönderecek.

6 aylığına Süper Lig devine geliyor

Süper Lig'de ara transferin en büyük bombası patlıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünyaca ünlü yıldız, devre arası geliyor.

BAVULUNU TOPLADI...

Antalyaspor’la yolları ayırmaya karar veren Kamerunlu golcü ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eto’o için girişimlere başladı.

Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından yönetim krizi yaşayan ve ağır borç yükü altında bulunan Antalyaspor'da yıldız futbolcuların durumu belirsizliğini korurken, ilk olarak Samuel Eto'o takımdan ayrılmaya karar verdi. 36 yaşındaki golcü, sezon sonunda Mallorca'ya gitmeyi hedeflese de, Fenerbahçe'den aracılar vasıtasıyla gelen işaretler durumu değiştirdi.

Buna göre eğer planlar gerçekleşirse, Eto'o ara transferde öncelikle 6 aylığına kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelecek, sezon sonunda ise taraflar tekrar masaya oturacak.

Kamerunlu golcünün ağır mali yükünden kurtulmak isteyen Antalyaspor'un da bu transfere onay vereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan Güney ekibinin başkan adayı Sancar Biçikçi de seçilmesi halinde, krizden kurtulmak için başta Samir Nasri ve Menez olmak üzere yıldızları satacağını açıkladı.

Biçikçi, Eto'o'nun kalmasından yana olduğunu belirtse de takımdaki huzuru kaçan yıldız futbolcunun ayrılmakta kararlı olduğu ifade edildi. Samuel Eto'o'ya Fenerbahçe ve Mallorca'nın dışında ABD ve Çin'den de teklifler var.

Antalyaspor'da Samuel Eto'o depremi

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Sabah

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Etoodan sonra o da ayrılıyor!

Eto'o'dan sonra o da ayrılıyor!

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