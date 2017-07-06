55 bin kişiden sadece 66 taraftar kombinesini yenilemedi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, kombine biletlerin yüzde 99,88'inin yenilendiğini duyurdu.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu öncesi 55 bin kombine biletten 54 bin 934'ünün yenilendiği ve sadece 66 taraftarın bu hakkını kullanmadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kombine bilet yenileme hakkının yüzde 99,88'inin kullanıldığı ve bu oranın, önceki yıllara göre en yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

Alman basınında çıkan haberlerde ise boşta kalan 66 kombine bilet için yaklaşık 45 bin taraftarın sırada beklediği öne sürüldü.

Öte yandan, maç başına 79 bin 712 kişiyi stadında ağırlayan Borrusia Dortmund, Avrupa'nın en yüksek seyirci ortalamasına sahip takımı olarak dikkati çekti. Alman ekibini, 77 bin 944 ortalamayla Barcelona ve 75 bin 290 ortalamayla Manchester United takip etti.