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50 milyon liralık fiyasko

Teknik direktör Kocaman, 'Sahada istediğimi yapamıyor' diyerek 11'den kestiği Valbuena'yı Kayseri'de oyuna bile almadı. Fransız star son olarak Galatasaray derbisinde 14 dakika oynadı.

50 milyon liralık fiyasko

Valbuena Fenerbahçe için, Fenerbahçe de Valbuena için tam bir hayal kırıklığı oldu. Sarı lacivertli yönetim sezon başında Lyon'dan transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu için kulübüne 1,5 milyon euro ödedi. Kendisiyle 3 yıllığına 12 milyon euroluk sözleşme yapılan Mathieu Valbuena'nın maliyeti menajer parasıyla birlikte 14 milyon euro'yu geçti.

KOCAMAN İLE YILDIZI BARIŞMADI

Ancak 3 sezon Fenerbahçe'de kalması durumunda 50 milyon liraya yakın bir maliyeti bulunan Valbuena'nın yıldızı, teknik direktör Aykut Kocaman ile bir türlü barışmadı. Sezon başında ilk 11'de şans bulan Fransız futbolcuyu, Kocaman "Sahada istediklerimi yapmıyor, savunmaya yardım etmiyor" gerekçesiyle ilk 11'den kesmeye ve kulübeye oturtup 2.yarıda oynatmaya başladı.

11 MAÇTAN SONRA YEDEK KALDI

Valbuena ilk 11 maçında 11'de sahaya çıkarken, 6. karşılaşmasından itibaren 2.yarılarda oyundan alınmaya başladı. Daha sonra 12 maçta, 4 kez 11'de oynadı, 8'inde sonradan görev yaptı. Son olarak Galatasaray derbisinde 14 daikika şans bulan Valbuena, geçen hafta Kayseri deplasmanında ise hiç oyuna girmedi. Valbuena toplam 1350 dakika sahada kaldı, 5 gol attı 8 asist yaptı.

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