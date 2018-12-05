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5 futbolcu Fatih Terim'e başkaldırmış

21 Temmuz’daki Valencia maçı sonrası Gomis, Maicon, Feghouli, Mariano ve Belhanda, Terim’e giderek “Hocam kötü bir kamp geçirdik. İyi hazırlanmadık” dedi. Bunu kazan kaldırma olarak gören Teknik Direktör Fatih Terim, Gomis'in biletini kesti.

5 futbolcu Fatih Terime başkaldırmış

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezon adeta tel tel dökülüyor. Herkes Sarı- Kırmızılı takımın 9 maçtır neden kazanamadığını, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl havlu attığını tartışırken gerçekler ortaya çıktı.  Galatasaray'da krizin fitilinin sezon öncesi Zürih'te yapılan kampta ateşlendiği öğrenildi. Kamp şartlarının çok kötü olduğunu düşünen yıldızlar, isyan bayrağını açtı.

İSVİÇRE'DE NELER OLMUŞ NELER!

21 Temmuz'daki Valencia maçı sonrası başını Gomis, Feghouli ve Belhanda'nın çektiği, Mariano ve Maicon'un da içinde yer aldığı grup. Fatih Terim'in yanına gitti. Tecrübeli hocayla baş başa toplantı yapan 5 yıldız, kamp ve idman programından duyulan rahatsızlığı dile getirildi.

BİZ DE İNSANIZ, BU NASIL KAMP!

İlk sözü Gomis'in aldığı ve "Hocam bu nasıl kamp yeri, bu nasıl otel! Bu sahalar, yemekler ve bu organizasyon çok kötü. Siz buna nasıl izin verdiniz? Biz de insanız! İyi hazırlanmadık, iyi bir kamp dönemi geçirmedik" dediği öğrenildi.

KAMP ŞARTLARI İSYAN ETTİRDİ

Diğer oyuncuların da aynı yönde görüş bildirdiği belirlendi. Şikayet edilen noktaların çalışma programı, otel, odalar, yemek, saha şartları ve otel-saha mesafesi gibi konular olduğu öğrenildi. Terim'in de oyunculara hak verdiği ifade edildi.

HESAP SORMA OLARAK GÖRDÜ

Ancak Terim 5 oyuncunun bu çıkışından rahatsız oldu. Tecrübeli hoca yaşananları 'kazan kaldırma ve hesap sorma' olarak nitelendirdi. Ardından grubun lideri olarak gördüğü Gomis'in biletini kesti. Diğer isimleri de adeta deftere yazdı.

OYUNCULARLA KOPUŞ BAŞLADI

Feghoulı, Maicon ve Mariano'yu kesen Terim, Belhanda ile arasına mesafe koydu. Şampiyon takımın temelleri sarsıldı. Oyuncular ve Terim arasında kopuş başladı. Motivasyon eksikliği, fiziksel düşüş ve sakatlıklarla beraber bugünkü kötü tablo ortaya çıktı.

FUTBOLCULAR UYARDI, KİMSE UMURSAMADI!

CİMBOM'un bu sezon en çok belini büken olaylardan birisi de sakatlıklar. Ancak İsviçre'de yaşananlar sakatlıkların adeta 'bağıra bağıra' geldiğini gösteriyor. Futbolcuların "İyi çalışmıyoruz" isyanı teknik heyet tarafından dikkate alınmadı. Ancak gelinen noktada, bu isyanın haklı olduğu ortaya çıktı. Fiziki düşüş sonrası arka arkaya kas ve adale sakatlıkları yaşandı. Bunu sorgulayan oyuncular ise kendi gelecekleri ile oynadı.

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