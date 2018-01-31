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5 aylık macera son buldu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

5 aylık macera son buldu

Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında İngiltere  Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer edilen, devre arası kampına ve  takımla antrenmanlara katılmayan Fransız oyuncu Nasri ile karşılıklı  anlaştıklarını belirterek, "Nasri'nin sözleşmesini feshettik." dedi.

Nasri'nin sadece geçmişe dönük alacaklarını ödendiğini dile getiren  Arıcı, futbolcuya bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

"Eto'o ile anlaşarak yollarımızı ayırdık"

Atiker Konyaspor'a transfer olan Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o  ve menajeriyle dün kulüp tesislerinde saat 23.00'e kadar görüşme yaptıklarını ve  oyuncuyu kalması için ikna etmeye çalıştıklarını dile getiren basın sözcüsü  Arıcı, "Eto'o'yu ikna etmek için çok uğraştık. Ancak kendisi bize 'Konyaspor'a  söz verip el sıkıştım. Sözümün arkasında duracağım. Bugüne kadar kimseyi söz  verdikten sonra yarı yolda bırakmadım.' dedi. Bunun üzerine, kulübümüze çok emeği  geçen Eto'o ile anlaşarak yollarımızı ayırdık." ifadelerini kullandı.

Arıcı, Eto'o'nun transferinden bonservis almadıklarını, ancak  oyuncunun alacağı olan 800 bin avronun kulüplerinde kaldığını kaydetti.

Transfer yasağı kalktı

Basın sözcüsü Arıcı, eski futbolcuları Giray Kaçar'a borçları  nedeniyle gelen transfer yasağının, futbolcuya ödemenin yapılmasıyla kalktığını  söyledi.

Arıcı, ayrıca Nasri ile Giray Kaçar'ın yanı sıra takımdaki oyunculara  da ödemeler yaptıklarını belirterek, "Toplam 7 milyon avro ödeme yaptık. Alacağı  olan futbolcu kalmadı." diye konuştu.

Transferin son gününde 1-2 futbolcuyla görüşmelerin sürdüğünü anlatan  Arıcı, olumlu olması halinde sözleşme imzalanacağını ifade etti. Arıcı, mevcut oyuncuları William Vainqueur ile de sözleşme  yenilediklerini dile getirdi.

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