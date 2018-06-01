42 maçta 30 gol atan süper golcü geliyor

Beşiktaş yönetimi bir süredir temas halinde olduğu Arjantinli golcü Facundo Ferreyra için teklifini revize etti. Bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki tangocu için temaslar sürüyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

ELİNDE Negredo, Love, Pektemek ve Larin gibi 4 golcüsü olan Kartal, yeni sezonda gol yollarında sorun yaşamamak adına işi sıkı tutuyor. Love ve Pektemek ile yolları kesin olarak ayırmayı düşünen yönetim, Negredo için ise teklif bekliyor. Beşiktaş mevcut golcülerden yalnızca Larin’le devam etmeyi planlarken bir yandan da yeni golcü arayışları sürüyor. Siyah-Beyazlılar’da hedef, Shakhtar Donetsk’le sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Facundo Ferreyra…

RAKİPLER ZENİT&LOKOMOTİV

GEÇTİĞİMİZ sezon Ukrayna'da toplam 42 maçta 30 golle oynayan Arjantinli golcünün menajeriyle temasa geçildi. İlk görüşmeden Beşiktaş’a “Çok fazla teklif var, transfer kolay bitmez” mesajı veren İspanyol menajer, Siyah-Beyazlılar’dan yeni teklif istedi. Tarafların yıllık ücret konusunda hemen hemen anlaştığı, imza parası konusunda ise ufak pürüzlerin bulunduğu aktarıldı. Öte yandan, “Chucky” lakaplı golcü için Zenit ve Lokomotiv Moskova gibi Rus kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi.

DEVLER LİGİ GOLCÜSÜ

İSMİ Türk kulüpleriyle geçmiş sezonlarda da anılan Facundo Ferreyra, Temmuz 2013’te Velez Sarsfield kulübünden 7 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk’e transfer olmuştu. Ukrayna devinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken tangocu için transfer komitesinin ortak görüşü, “Şampiyonlar Ligi seviyesinde golcü. Şenol Güneş’in sistemi içerisinde daha da golcü bir kimliğe bürünebilir. Beşiktaş’ta Gomez ve Aboubakar etkisi yaratır” şeklinde.

Güneş