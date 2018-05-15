40 milyon Euroya Premier Lig devine gidiyor

Freiburg’un milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'le anlaştığı öne sürüldü.

Milli takımın genç yıldızı Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu. A Milli Futbol takımı ve Freiburg’un başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, Arsenal’e transfer olmak üzere. Telegraph Gazetesi’nde yer alan haberde, Arsenal’in 35 milyon sterlin (Yaklaşık 40 milyon euro) karşılığında transferi bitirme yolunda olduğu belirtildi.

Arsene Wenger ile yollarını ayıran ve şu anda henüz teknik direktör koltuğunu doldurmayan Arsenal, ilk transferin de Çağlar olması bekleniyor. 21 yaşındaki savunmacıyla birçok Premier Lig kulübünün takipte olduğu ancak Arsenal’in uzun zamandır bu transfere yoğunlaştığı kaydedildi.