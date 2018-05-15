"Seneye herkes beni konuşacak"

"Seneye herkes beni konuşacak"

Herkes Aykut Kocaman'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı ve bir daha forma vermediği Ozan Tufan'ın söylediği, '2018-19 benim sezonum olacak. Tüm Fenerbahçe taraftarları beni konuşacak' sözlerinin anlamını çözmeye çalışıyor.
PSG'den ayrılıyor mu? Açıklandı

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Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın takımda kalacağını açıkladı.
İtalya'da şampiyon Juve

İtalya'da şampiyon Juve

İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Juventus, Roma ile 0-0 berabere kalarak üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Atiba ile yollar ayrılıyor

Atiba ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, mukavelesi sezon sonu bitecek olan Kanadalı oyuncu Atiba ile devam etmeyecek.
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Şampiyon takıma gidiyor

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Mesut Özil bombası

Mesut Özil bombası

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Son dakika olarak geçtiler

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40 milyon Euro'ya Premier Lig devine gidiyor

Freiburg’un milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'le anlaştığı öne sürüldü.

40 milyon Euroya Premier Lig devine gidiyor

Milli takımın genç yıldızı Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu. A Milli Futbol takımı ve Freiburg’un başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, Arsenal’e transfer olmak üzere. Telegraph Gazetesi’nde yer alan haberde, Arsenal’in 35 milyon sterlin (Yaklaşık 40 milyon euro) karşılığında transferi bitirme yolunda olduğu belirtildi.

Arsene Wenger ile yollarını ayıran ve şu anda henüz teknik direktör koltuğunu doldurmayan Arsenal, ilk transferin de Çağlar olması bekleniyor. 21 yaşındaki savunmacıyla birçok Premier Lig kulübünün takipte olduğu ancak Arsenal’in uzun zamandır bu transfere yoğunlaştığı kaydedildi.

Milli yıldız Arsenal'e transfer oluyor

Milli yıldız Arsenal'e transfer oluyor

Süper Lig'e dönüyor ama Beşiktaş'a değil

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Çifte bomba! Robben ve Ribery...


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40 milyon Euroya Premier Lig devine gidiyor

40 milyon Euro'ya Premier Lig devine gidiyor

Freiburg’un milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'le anlaştığı öne sürüldü.
Milli yıldız Arsenale transfer oluyor

Milli yıldız Arsenal'e transfer oluyor

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