40 milyon Euroya ezeli rakibe gitti

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Milan, ezeli rakibi Juventus'tan Leonardo Bonucci'yi resmen kadrosuna kattı.

Çinli iş adamı Yonghong Li, Milan'a flaş transferler yapmaya devam ediyor.

Andre Silva, Andrea Conti, Hakan Çalhanoğlu, Musacchio, Ricardo Rodriguez, ve Biglia gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katarak, transfer sezonun en flaş takımlarından biri olan Milan, Juventus'un stoperi Leonardo Bonucci'yi de kadrosuna kattı.

Bonservisi 40 milyon Euro

Teknik direktör Allegri ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Bonucci, 40 milyon Euro bedelle Juventus'tan transferi gerçekleşti.

Milano ekibinin yönetim binasına gelen Bonucci, yıllık 6.5 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşmeye imza attı.