Sırp başkan, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Sırp başkan, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Kızılyıldız Kulübü Başkanı Nebojsa Covic, Sırp basketbolcu Marko Guduric'in Fenerbahçe Doğuş ile anlaştığını açıkladı.
2 transfer birden açıklandı!

2 transfer birden açıklandı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Amerikalı şutör guard Dwight Hardy ve Amerikalı uzun forvet Richard Hendrix ile birer yıllık sözleşme imzaladı.
40 milyon Euro'ya ezeli rakibe gitti

40 milyon Euro'ya ezeli rakibe gitti

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Milan, ezeli rakibi Juventus'tan Leonardo Bonucci'yi resmen kadrosuna kattı.
Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

Atiker Konyaspor, Jagos Vukovic'in Olympiakos'a transfer olduğunu duyurdu.
Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Lille'in sağ beki Sebastien Corchia, Sevilla'ya transfer oldu.
Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

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Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

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Kjaer için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı

Kjaer için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı

Uzun süredir Simon Kjaer’in peşini bırakmayan Milan, Fenerbahçe’ye 12 milyon Euro’luk resmi teklifini yaptı. Sarı- Lacivertliler ise satmaya sıcak baktığı Danimarkalı stoperi için 15 milyon euro talep etti.

40 milyon Euro'ya ezeli rakibe gitti

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Milan, ezeli rakibi Juventus'tan Leonardo Bonucci'yi resmen kadrosuna kattı.

40 milyon Euroya ezeli rakibe gitti

Çinli iş adamı Yonghong Li, Milan'a flaş transferler yapmaya devam ediyor.

Andre Silva, Andrea Conti, Hakan Çalhanoğlu, Musacchio, Ricardo Rodriguez, ve Biglia gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katarak, transfer sezonun en flaş takımlarından biri olan Milan, Juventus'un stoperi Leonardo Bonucci'yi de kadrosuna kattı.

Bonservisi 40 milyon Euro

Teknik direktör Allegri ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Bonucci, 40 milyon Euro bedelle Juventus'tan transferi gerçekleşti.

Milano ekibinin yönetim binasına gelen Bonucci, yıllık 6.5 milyon Euro karşılığında  5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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40 milyon Euro'ya ezeli rakibe gitti

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Oğuzhan için 11 milyon Euroyu gözden çıkardılar

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Hakan Çalhanoğlu resmen İtalyan devinde

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