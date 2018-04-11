4 yıllık imzalar atıldı! Açıklama bekleniyor

10 gün önce TRT SPOR'daki görevinden ayrılan Serkan Reçber, Beşiktaş ile anlaştı. Reçber, Beşiktaş'ta Scout ve altyapı geliştirme sorumlusu olarak görev yapacak.

Beşiktaş yönetimi Sportif Direktör görevi için görüştüğü Serkan Reçber ile kesin olarak anlaştı. Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli spor adamı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde Beşiktaş tarafından yapılacak.

10 gündür yayınlara çıkmıyordu

En son 1 Nisan'da yayınlanan Avrupa Stüdyosu programına çıkan Serkan Reçber o günden bu yara programlara çıkmıyor.

Serkan Reçber'in TRT SPOR'daki görevini bırakması Beşiktaş ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri doğrular nitelikteydi.

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