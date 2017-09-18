4 gol var, galip yok

Süper Lig'in 5. haftası heyecan dolu bir maça ev sahipliği yaptı. 2 formda takım Başakşehir ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Süper Lig'in 5. haftasında kulüp tarihinin 50. yılına yeni yıldızları ile giren ve Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir’e konuk oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Bordo Mavili ekip oldu. Golleriyle takımını sırtlayan Burak Yılmaz yine sahneye çıktı ve 15. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

Başakşehir ise mücadelede dengeyi sağlamak isterken şanssız bir sakatlık ile sarsıldı ve Adebayor yerini Mevlit Erdinç'e bırakmak zorunda kaldı. Daha basklı bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip 36. dakikada penaltı kazandı ve tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'nun golü ile skorda dengeyi sağladı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

2. yarının başında da Trabzonspor oyuna hızlı başlayan taraf oldu ve Burak Yılmaz 49. dakikada hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti.

Dakika 79'u gösterdiğinde İstanbul ekibi bu kez Mevlüt Erdinç ile yeniden skorda dengeyi sağladı. Bu gol aynı zamanda tecrübeli futbolcunun Süper Lig'deki ilk golü oldu. Mücadelede başka gol olmayınca her iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 10'a yükseltti. Trabzonspor ise 8 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Ekrem Kan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Mehmet Battal), Kerim Frei (Dk. 64 Elia), Adebayor (Dk. 32 Mevlüt Erdinç)

Trabzonspor: Esteban, Pereira, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Mas, Kucka (Dk. 86 Onazi), Sosa, Yusuf Yazıcı (Dk. 82 Bero), Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Volkan Şen), Olcay Şahan, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 15 (penaltıdan) ve 49 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 36 Emre Belözoğlu (penaltıdan), Dk. 79 Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 13 Adebayor, Dk. 23 Mahmut Tekdemir, Dk. 52 Clichy, Dk. 63 Attamah, Dk. 71 Caicara (Medipol Başakşehir), Dk. 77 Mas, Dk. 89 Burak Yılmaz (Trabzonspor)