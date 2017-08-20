4 gol var, galip yok

Süper Lig'de 2. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de kozlarını paylaştı.

Süper Lig'de 2. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ülker Stadı'nda 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi çok akıllı bir oyunla adeta felce uğrattığı mücadelede Bodro Mavililer az ama öz bulduğu önemli anları gole çevirmeyi başardı.

Fenerbahçe ise maç boyu topa sahip olmasına rağmen son 5 dakika haricinde önemli pozisyon bulamadı.

83'te Kucka'nın gereksiz yaptırdığı penaltı ise Trabzonspor'un dengesini bozdu ve "Geriden gelen avantajlıdır" sözünü gerçeğe dönüştürdü. Fenerbahçe adeta gümbür gümbür gelirken Skrtel ve Soldado yüzde yüzlük golleri kaçırdı.

Git-gel'lerin bitmediği maç ise Burak (5), Alper (45) , Olcay (56)ve Valbuena'nın 83'teki (penaltı) golleriyle 2-2 sona erdi.

Maçtan dakikalar...

5. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pereira’nın sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında savunmada Skrtel’in kafayla uzaklaştırdığı topu, Kucka ceza sahasına doldurdu. Savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz, yerden seken topa ayak koydu ve meşin yuvarlağı kaleci Volkan Demirel’in sağından filelerle buluşturdu: 0-1

30. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Trabzonspor’un savunmada yaptığı pas hatası sonrasında topu kapan Isla, Valbuena’ya pasını verdi. Ceza sahasında kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kalan Valbuena, sağ çaprazdan yerden sert vurdu. Ayaklarıyla topu önleyen Onur, gole izin vermedi.

45. dakikada sarı-lacivertliler beraberlik golünü buldu. Sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi, sol çaprazdan yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, ikinci ayrıya Van Persie-Giuliano değişikliğiyle başladı.

56. dakikada Neustadter'in kaptyırdığı topta Olcay Şahan hafif çaprazdan, ceza alanı dışından harika vurdu ve Volkan Demirel'i avladı.

83'te Fenerbahçe penaltı kazandı. Aatif'in ortasında Kucka ceza alanı içinde elle müdahale etti, hakem Ali Palabıyık peanltı noktasını gösterdi.

Valbuenaise penantıyı gole çevirdi ve mücadele 2-2 sona erdi.

İki takımın maç kadroları:

Fenerbahçe:

Volkan Demirel - Mauricio Isla - Roman Neustadter - Martin Skrtel - İsmail Köybaşı - Josef De Souza - Alper Potuk - Nabil Dirar - Mathieu Valbuena - Mehmet Topal - Robin Van Persie

Yedekler:

Carlos Kameni - Hasan Ali Kaldırım - Samed Karakoç - Oğuz Güçtekin - Aatif Chahechouhe - Ozan Tufan - Giuliano - Roberto Soldado - Ahmethan Köse

Trabzonspor:

Onur Kıvrak - Uğur Demirok - Jan Durica - Joao Pereira - Emmanuel Mas - Matus Bero - Yusuf Yazıcı - Juraj Kucka - Okay Yokuşlu - Olcay Şahan - Burak Yılmaz

Yedekler:

Esteban Alvarado - Kamil Ahmet Çörekçi - Mustafa Akbaş - Abdülkadir Ömür - Batuhan Artarslan - Ogenyi Onazi - Theo Bongonda - Yusuf Erdoğan - Hugo Rodallega - Dame N'Doye