İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.
RvP'den yine aynı bahane!

RvP'den yine aynı bahane!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.
Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

İlk olarak Portekiz’in yolunu tutan Beşiktaş’ın patronu, Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile masaya otururken, bir sonraki satıştan pay ve 6 milyon Euro teklif etti. Ardından Hırvatistan’a geçen Orman, stoper Domagoj Vida ve menaceriyle bir araya geldi
Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Liverpool yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

CAS, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer yasağını onayladığını açıkladı.

4 futbolcuyla yollar resmen ayrıldı!

TFF 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto Süper Lig’e yükselen Sivasspor, 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı.

4 futbolcuyla yollar resmen ayrıldı!

TFF 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto Süper Lig’e yükselen Sivasspor, 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu planlaması kapsamında, Burhan Eşer, Adem Koçak, Yiğit İncedemir ve İbrahim Öztürk’ün sözleşmelerinin yenilenmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Sivassporumuzda görev yaptıkları süre içerisinde kulübümüze ve camiamıza yaşattıkları gurur ve başarılar nedeniyle sporculara teşekkür ediyor, kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarı, sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de ikinci Aykut Kocaman dönemi yarın başlıyor!

Fenerbahçe'de ikinci Aykut Kocaman dönemi yarın başlıyor!

Zico geri dönüyor!

Zico geri dönüyor!

Batalla'dan 90 milyon liralık gol!

Batalla'dan 90 milyon liralık gol!


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