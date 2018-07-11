4 futbolcu Cocuyu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.

Fenerbahçe’de dört oyuncu İsviçre kampı öncesi İstanbul’daki antrenmanlarda Teknik Direktör Phillip Cocu’nun gözüne girmeyi başardı. Hollandalı hocanın oyunun çift yönlü oynanması gerektiğini hemen her antrenmanda yinelediği, ilk 11 kıstaslarından birinin bu konu olduğu vurgulandı.

Buna göre hem potansiyelleri hem de ortaya koydukları performansla bazı isimler Cocu’nun beğenisini kazandı. İşte deneyimli teknik adamın dikkatini çeken isimler:

ELJİF ELMAS: Büyük umutlarla kadroya katılan Makedon oyuncu, Cocu’nun göz hapsinde duruyor. Çift yönlü orta saha oyuncusu olmasının yanında potansiyeliyle de sivrilen Elmas, gençleri parlatmasıyla ünlü Cocu’nun takip listesinde.

MEHMET EKİCİ: Sezon başı kampına hem fiziksel hem de mental açıdan hazır başlayan Mehmet de oyunu çift taraflı oynayabilmesiyle Phillip Cocu’nun alternatifleri arasına girdi.

GİULİANO: Brezilyalı yıldız, Aykut Kocaman’dan sonra Cocu’nun da ilk formayı vereceği isimler arasında sivriliyor. Tecrübeli orta sahayı Brezilya Milli Takımı’ndaki gibi 8 numarada düşünen Hollandalı hoca, önemli görevler vermeyi planlıyor.

JOSEF: Cocu’nun hem analizleri hem eski maç izlemeleri sonucu Josef öne çıkıyor. Başarılı oyuncu topu oyuna sokuşu, iki yönlü tarzı ve profesyonellğiyle olumlu not almayı başardı.

Aatıf’ın suçu ne?

Teknik Direktör Phillip Cocu’dan, Aatıf’a destek geldi. Fenerbahçe’ye transfer olduğu ilk günden bu yana taraftarın gözüne giremeyen Faslı futbolcu son olarak İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında da protestolara hedef olmuştu.

Sezonun ilk hazırlık maçında iyi bir performans sergileyen ve gol atan Aatıf’ın neden protesto edildiğini anlamayan Cocu, konuyla ilgili yetkililerden maç içinde bilgi aldı.

Futbolcunun çalışmasından ve oynadığı oyundan memnun olan Hollandalı teknik adam, Aatıf’a gösterilen tepkileri doğru bulmadığını belirtti. Cocu’nun daha sonra tecrübeli oyuncuyla da konuşarak moral aşıladığı belirtildi.