3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

30 milyon Euro'yu getiren, Onyekuru'yu götürür

Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncusu Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila konuştu. 'Henry sol forvet ancak 9 numara da oynar' diyen D'Avila şöyle devam etti: Everton'a göre, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir değere sahip.

30 milyon Euroyu getiren, Onyekuruyu götürür

Gomis'in satışı sonrası forvet transferi yapamayan Galatasaray'da Ocak ayına kadar sıkıntı yaşanacağı konuşulurken, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye'yi sarı-kırmızılı kulübe getiren menajer William D'Avila'dan sürpriz açıklamalar geldi.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE

Henry (Onyekuru) sol forvet ama 9 numara da oynar. AS Eupen'de 9 numara oynadığında da başarılı oldu. Zaten kariyerini incelerseniz henüz çok genç olmasına rağmen iki maçta bir gol atmayı başarmış. Takım arkadaşlarını ve Türkiye Ligi'ni tanımaya başladı. Göreceksiniz, rakipler için kâbus olacak ve bu sezon çok gol atacak. Çünkü Henry'yi açık alanda kimse durduramaz. Everton'a göre, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir değere sahip.

NDİAYE KALBİNİN SESİNİ DİNLEDİ

Stoke City, Badou (Ndiaye) ile ilgilenen takımlardan 25 milyon Euro istedi. Badou gelen tekliflere rağmen kalbinin sesini dinledi ve Galatasaray'ı seçti. Çünkü takımı tanıyor, İstanbul'u seviyor ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Stoke'un belirlediği 25 milyon Euro bonservis bedeli Türkiye'de gerçekçi olmaz, bu yüzden kiralık sözleşmesine opsiyon koymadık. Badou, Galatasaray'ın beyni! Defans ile hücum arasında geçişi sağlayacak.

Meğer Bafetimbi Gomis 6 milyon Euro'ya transfer olmamış

Meğer Bafetimbi Gomis 6 milyon Euro'ya transfer olmamış

Galatasaray'da skandal hata

Galatasaray'da skandal hata

Galatasaray'ın Belhanda'a verdiği ceza belli oldu

Galatasaray'ın Belhanda'a verdiği ceza belli oldu


 

Sabah

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30 milyon Euroyu getiren, Onyekuruyu götürür

30 milyon Euro'yu getiren, Onyekuru'yu götürür

Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncusu Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila konuştu. 'Henry sol forvet ancak 9 numara da oynar' diyen D'Avila şöyle devam etti: Everton'a göre, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir değere sahip.
Meğer Bafetimbi Gomis 6 milyon Euroya transfer olmamış

Meğer Bafetimbi Gomis 6 milyon Euro'ya transfer olmamış

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Galatasarayda skandal hata

Galatasaray'da skandal hata

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