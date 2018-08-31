3 yıllık imzayı attı
Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu bilgi bankasında yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertliler, 15 yaşındaki Ömer Faruk'u bugün profesyonelliğe geçirdi.
Alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla adından söz ettiren Ömer Faruk, 10 yaşında Fenerbahçe altyapısına katıldı. Orta sahada forma giyen Ömer Faruk, geçen sezon 15 Yaş Altı Elit Ligi'nde 16 gole imza atmıştı.
Ömer Faruk Beyaz, 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
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