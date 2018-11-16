"Fenerbahçe'ye 'oley' çekilmez"

"Fenerbahçe'ye 'oley' çekilmez"

Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım, 2-2'lik Galatasaray derbisinde devre arası ve maç sonunda soyunma odasına damga vurdu.
Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Robin van Persie, Fenerbahçe hakkında flaş itiraflarda bulundu.
Mehmet Demirkol Ersun Yanal'ı açıkladı

Mehmet Demirkol Ersun Yanal'ı açıkladı

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin son durumu hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.
Yalanlamadılar! Erol Bulut ve Fenerbahçe...

Yalanlamadılar! Erol Bulut ve Fenerbahçe...

Evkur Yeni Malatyaspor Genel Sekreteri Burak Çakır, son günlerde ismi Fenerbahçe ile adı geçen Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Rus ateşi: Helga Lovekaty

Rus ateşi: Helga Lovekaty

21 yaşındaki Rus model Helga Lovekaty, harika fiziği ve güzelliği ile göz dolduruyor.
Tam bir saksofon ustası!

Tam bir saksofon ustası!

25 yaşındaki Meksikalı başarılı model Chantel Zales, aynı zamanda saksofon ve keman ustası.

28 yaşında milli takımın başına geçti

Afganistan Futbol Federasyonu tarafından henüz 28 yaşında A milli takımın başına getirilen Anoush Dastgir, büyük bir gurur yaşıyor.

28 yaşında milli takımın başına geçti

Afganistan'ın kuzeyindeki Cebel Sirac kentinde 27 Kasım 1989 tarihinde  doğan ve babasının siyasi mülteci olması nedeniyle Pakistan ile Hindistan'da  büyüyen Anoush Dastgir, genç yaşta ailesiyle birlikte Hollanda'ya sığınmacı  olarak yerleşti.

Grave şehrinde 14 yaşındayken amatör GVV 57 takımında futbola başlayan  Dastgir, Hollanda'da çeşitli takımlarda profesyonel olarak oynadı. Avrupa'da  Afganlı genç oyunculardan oluşan takımlar arasında yapılan özel turnuva sayesinde  Afganistan Milli Takımı'na seçilen Dastgir, 2015 ve 2016 yıllarında ülkesinin  formasını terletti.

Dastgir, 2016 yılındaki Asya Kupası elemelerinde Tacikistan'la  oynanacak karşılaşmadan birkaç gün önce Hırvat teknik direktör Petar Segrt'in  görevine son verilmesi üzerine, Afganistan Futbol Federasyonunun teklifiyle,  karşılaşmaya teknik direktör olarak çıktı.

Karşılaşmayı 1-0 kaybetmelerine karşın takımın iyi futbolundan  etkilenen federasyon yetkilileri, sakatlıktan dolayı aktif futbolu bırakan  Dastgir'i yeni teknik direktör Alman Otto Pfister'in yardımcılığına getirdi.

Pfister'in sözleşmesinin yenilenmemesi sonrası 12 Temmuz 2018'de  Afganistan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Dastgir,  oldukça genç bir yaşta ülkesine bu seviyede hizmet etme imkanı yakaladı.

Dastgir: "En iyisini yapmak istiyorum"

2019 Asya Kupası elemeleri için Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren  Afganistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Anoush Dastgir, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, futbol oynadığı dönemde 20 yaşından itibaren Johan Cruyff  Akademisi'nde antrenörlük eğitimi almaya başladığını belirtti.

UEFA Pro-Lisans sahibi teknik adam, şöyle konuştu:

"Maalesef çok talihsiz bir sakatlıktan sonra aktif futbolculuk  kariyerime devam edemedim. Her zaman futbolun içinde kalma niyetim vardı. Ülkeme  hizmet noktasında fırsat gelince, bunu değerlendirmek istedim. Milli takım  seviyesinde kariyer yapmış ve profesyonel olarak Hollanda'da oynamış bir  oyuncuyum. Bunları birleştirdiğiniz zaman, burada olmak benim için çok gurur  verici. Ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. O yüzden bunu bir  meydan okuma olarak adlandırıyorum."

"Elimizden geleni yapacağız"

Asya Kupası grup elemelerinde başarılı olmak için yoğun bir mesai  harcadıklarını belirten Dastgir, şu ana kadar her şeyin güzel gittiğini  vurguladı.

Dastgir, kupa maçlarıyla birlikte teknik direktörlük konusunda  tecrübesinin arttığını dile getirerek, "Önümüzdeki maçlar ülkemiz açısından çok  önemli. Hepimizin kolektif anlamda hedefleri var. Oraya doğru ulaşmak için  elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çok istekli ve arzulu bir takıma sahip olduğunu vurgulayan Dastgir,  "2023'te düzenlenecek Asya Kupası öncesinde daha iyi bir hazırlık süreci geçirmek  istiyoruz. Yaptığımız çalışmaların asıl hedefi, 2023'teki Asya Kupası'nda  ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek." diye konuştu.

Antalya'ya övgü

Dastgir, oyuncu ve teknik direktör olarak yaklaşık 45 farklı ülkede  hazırlık kampına katıldığını belirterek, Antalya'daki saha ve organizasyon  kalitesini çok beğendiğini söyledi.

"Antalya'da en üst seviyede kamp ortamı gördük." ifadesini kullanan  Dastgir, oteldeki konaklamalarının da çok rahat olduğunu dile getirdi.

Dastgir, "Zaten Antalya, hazırlık kamplarında dünyada bilinen bir yer.  Ümit ediyorum ki daha fazla takım kampa gelecektir. İlerleyen zamanlarda umarım  burada milli takım seviyesinde maçlar oynarız ve iki ülke arasında güzel bir  yakınlaşma olur." değerlendirmesinde bulundu.

Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i devirdi

Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i devirdi

Akhisarspor tarihi geri dönüşü kaçırdı

Akhisarspor tarihi geri dönüşü kaçırdı

Şenol Güneş:

Şenol Güneş: "Oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı"


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
28 yaşında milli takımın başına geçti

28 yaşında milli takımın başına geçti

Afganistan Futbol Federasyonu tarafından henüz 28 yaşında A milli takımın başına getirilen Anoush Dastgir, büyük bir gurur yaşıyor.
Borussia Dortmund sahasında Bayern Münihi devirdi

Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i devirdi

Borussia Dortmund, Bundesliga'daki dev derbide geriye düşmesine rağmen Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti.
Akhisarspor tarihi geri dönüşü kaçırdı

Akhisarspor tarihi geri dönüşü kaçırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor, güçlü rakibi Sevilla karşısında 2-0'dan geri döndü ve skoru 2-2 yaptı ancak 87'de yediği gole engel olamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Şenol Güneş: Oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı

Şenol Güneş: "Oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Belçikada 87de yıkıldı

Beşiktaş Belçika'da 87'de yıkıldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'da Genk karşısında 87. dakikaya kadar skoru 1-0 önde götürdü. 4-5 net gol pozisyonu kaçtı. 3 dakika kala Sander Berge'nin ceza sahası dışından attığı gole mani olamadı ve 1-1'e razı oldu.
Valbuena: Güzel günler bizi bekliyor

Valbuena: "Güzel günler bizi bekliyor"

Fenerbahçe'de Anderlecht karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan deneyimli oyuncu Mathieu Valbuena, güzel günlerin kendilerini beklediğini söyledi.
Koemandan maç sonrası Belhanda patlaması

Koeman'dan maç sonrası Belhanda patlaması

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, “Roberto 6 maç ceza alıyor. Nasıl oluyor da diğer oyuncu sıfır maçlık cezayla karşılaşıyor. Gerçekten inanılmaz. Birini mi katletti? Birini mi öldürdü Soldado, böyle ceza alıyor” diye konuştu.
Valbuena coştur bir kere

Valbuena coştur bir kere

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht’i 2-0 yenerek puanını 7’ye yükseltti ve üst tura çıkma adına önemli bir avantaj elde etti.
Galatasaray Şampiyonlar Ligini zora soktu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni zora soktu

UEFA şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Galatasaray, Almanya deplasmanından Schalke 04 ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
6 yıllık imzayı attı

6 yıllık imzayı attı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, orta saha oyuncusu Dele Alli'nin sözleşmesini 2024'ün haziran ayına kadar uzattı.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Cüneyt Çakır için flaş karar

Cüneyt Çakır için flaş karar

Cüneyt Çakır ve ekibi, 2018 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek....