Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta Beşiktaş'ı 2-0 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, Beşiktaş'ın kaliteli bir takım olduğunu dile getirerek, "Hocamız iyi bir hafta geçirdi. Futbolcularımız, hocamızın söylediklerini harfiyen yerine getirdi. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu maçın kazanılmasındaki en büyük faktörlerden biri inanılmaz motivasyonumuz. Zaten sahamızda, muhteşem taraftarımızın önünde oynadığımız maçlarda yenemeyeceğimiz takım yok." diye konuştu.

"Şampiyon olmak için 270 dakikamız var"

Albayrak, müsabakada çok pozisyon bulduklarını aktararak, "Bugün iki sene üst üste şampiyon olmuş Beşiktaş'ı yendik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Biz daha çok pozisyona girdik. Penaltı da kaçırmamıza rağmen 2-0 aldık. Şampiyon olmak için 270 dakikamız var. Her şey bizim elimizde. 270 dakikayı en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum. Şimdi en önemli maçımız Teleset Mobilya Akhisarspor maçı. İnşallah oradan da galip gelip yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.