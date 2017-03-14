250 bin euroluk alacağından neden vazgeçti?

Tugay Kerimoğlu, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na yaptığı başvuruda olumlu sonuç almasına karşın, Galatasaray yönetiminden hak ettiği alacaklarından neden feragat ettiğini açıkladı.

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Kerimoğlu, "Galatasaraylıyım ben. Başka bir nedeni yok. Bu konu zaten iki senedir vardı. Bu konuyu hiç bir yerde paylaşmadım. Burada tabii ki Galatasaray Kulüp Başkanı'na lafım sözüm yok. Sunum şekliyle alakalı bu yapmam gereken konu. Ama tabii ki Kulüpteki yaptığımız hizmetler, aldığımız başarılar bütünleşince tarihe bunların yansıması ön planda oldu. Hiç bir zaman maddiyata değer veren bir karakter olmadım. O dönemlerde de şimdiki dönemlerdeki gibi" dedi.

TUGAY KERİMOĞLU'NU TARİHTEN KİMSE SİLEMEZ

Kerimoğlu, "Ama Tugay Kerimoğlunu tarihten çizmek zordur gibi düşüncesiyle Galatasaraylılığımızı ön plana çıkartıp o kültüre sahip olduğumuzu hissettirmek amaçlı korumak adına vazgeçtim. Vazgeçmemde gerekirdi. Bazı şeylerin doğru işlemesi adına örnek olması adına öyle bir olayla karşılaştık. Tabii ki bunun başlangıcı böyle değildi ama biz yinede çiçeği karşımıza atmayı seven karakterdeyiz. Düşüncemiz böyleydi. Herhangi bir sıkıntı yok herhangi bir problem yok. Sadece kendim bazı şeylerin bireysel örneğini göstermek amaçlı yaptım" ifadelerini kullandı.

NEDEN VAZGEÇTİ? DURSUN ÖZBEK'LE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Ben sevgili Başkan'la görüştüm. Bu olaydan vazgeçtiğini kendisine beyan ettim. O da teşekkür etti. Çok güzel duygularını paylaştı. Önemli olan burada kişileri iyi ayırt etmek. Kime nasıl davrandığını göstermekti benim amacım . Maddiyat size bir şey kazandırmaz. Ama ilişkiler dostluklar daha fazladır. Galatasaray camiasından böyle eğitim aldık. Bunun karşılığında böyle bir düşünceye sahip olduğum için vazgeçtim" dedi.

ZAMANINDA 700 BİN EURO'DAN FERAGAT ETTİK

Genç teknik adam, "Ben ikramiye paylaşan bir insan değilim. Burada mevcut olan bakiyeyi tavsiye etmedim. Zamanında nasıl 700 bin Euro istemediğimiz gibi bugün de aynı şekilde herhangi bir meblağ ile ilgili açıklama ya da bildirimde bulunmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

GERÇEKÇİ HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN İKİNCİLİK

Kerimoğlu, kalan 10 haftada Galatasaray'ın şampiyonluk şansı ile ilgili olarak ise "Biraz gerçekçi olmak gerekirse tabii ki içinde olacaktır Galatasaray camiası ama bunun bilincindedir. İkinci bir gerçek de Beşiktaş ve Başakşehir bulunuyor. Galatasaray buradaki düşüncesini Şampiyonlar Ligi'ni göz önünde bulundurarak 2'inciliği kovalamasıdır. Buraya kulübün getirisi bütçe anlamında çok artı yönde olacaktır. Ama tabii futbol bu bilemezsiniz. Bazen 10 puanlardan gelip şampiyon şampiyon olduğumuz dönemleri gördük. Ama büyük bir ihtimalle burada 1'inci Beşiktaş gibi duruyor 2'inci Başakşehir gibi duruyor" dedi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖNCESİ SENARYOLAR

Tugay Kerimoğlu, "Ben çok rahat bir şekilde girdim çok güzel ağırlandım. Ve çok güzel bir şekilde de uğurlandım. Bunun nereden çıktığını bende bilmiyorum. Zamanında kimden haber alıp nasıl bunu haber yaptıysa haber yaptı bilmiyorum. Burada herhangi bir sıkıntı yaşamadım. 14 sene hizmet ettiğim bir kulüpte niye girip sıkıntı yaşayım ? Onlarda da bende de böyle bir düşünce olmadı hiç bir zaman. Tam bir senaryo bugün bir film yapmaya kalkışsanız böyle bir film çıkmaz. Bir şeyleri ballandırarak süsleyerek anlatmayı seven bir karakterdeyiz. Bana hiç bir şekilde giremezsiniz diye bir talimat oldu düşüncesiyle yaklaşmadı. İnsanları da orada zan altında bırakarak bu haberleri kim çıkarttı bilmiyorum; ama bundan önce nasıl girdiysem bundan sonrada öyle girdim. Her zamanda güler yüzle karşılayan bir personel vardı statta. Nereden nasıl çıktı bilmiyorum ama üzücü. Böyle şeyler 1'inci şahıslara sorarak haber yapılmalı" " diye konuştu.